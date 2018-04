Real Madrid avversario della Roma in semifinale?/ Sorteggio, i giallorossi vendicheranno la Juventus?

Real Madrid avversario della Roma? Sorteggio, punti forti e deboli degli spagnoli in semifinale. Gli iberici sono gli avversari più temibili per i giallorossi, i campioni d’Europa in carica

Il Real Madrid di Cristiano Ronaldo - LaPresse

Il Real Madrid avversario della Roma in semifinale di Champions? Quest’oggi scopriremo quale sarà la squadra che uscirà dalle urne di Nyon e che la Roma sarà costretta ad affrontare nel doppio confronto delle semifinali di Champions League, penultima fase prima della finalissima del prossimo maggio. Tre le avversarie possibili, fra cui il Real Madrid, probabilmente la più pericolosa. La compagine madrilena è la campionessa in carica, ha vinto le ultime due coppe, e punta a vincere la terza consecutiva, il che rappresenta un record assoluto. Si tratta di una formazione che vanta al suo interno il giocatore più forte del pianeta, quel Cristiano Ronaldo che non ha bisogno di presentazioni. CR7 nonostante, gli anni passano, continua a vivere stagioni da urlo e anche quest’anno sta facendo la differenza con i suoi gol, le sue giocate e la sua grandissima personalità. Come dimenticarsi poi di altri gioielli del Real, a cominciare dal capitano Sergio Ramos, fra i migliori difensori centrali al mondo, passando per il campione tedesco Kroos, e arrivando fino ai fenomeni d’attacco come Isco e il giovane Asensio: una squadra completa che non teme rivali.

REAL MADRID, IL CAMMINO IN CHAMPIONS

Il cammino in Champions League della squadra madrilena è stato pressoché perfetto. I gironi sono iniziati con due nette vittorie contro Apoel di Nicosia (3-0) e Borussia Dortmund (1-3), quindi il doppio confronto delicato contro il Tottenham: il pareggio per uno a uno al Santiago Bernabeu, e la sconfitta per tre a uno a Londra. Gironi che si sono poi conclusi con un roboante 0 6 ai danni dell’Apoel e la vittoria interna contro i tedeschi di Dortmund per 3 a 2, con conseguente passaggio del turno come prima della classe. Agli ottavi di finale di Champions, Cristiano Ronaldo e soci hanno pescato il Paris Saint Germain: si temeva una prova di qualità da parte dei parigini, ma a Madrid la squadra di Neymar è capitolata con il risultato di tre a uno, per poi perdere anche in casa, al Parco dei Principi (senza la star brasiliana), due a uno. Infine il doppio confronto con la Juventus: il clamoroso 0 a 3 di Torino e il ritorno di mercoledì sera, l’1 a 3 con annesse polemichen arbitrali. In totale, quindi, il Real ha vinto sette partite su 10, con un pareggio e due sconfitte, con 26 gol fatti e 12 subiti.

PUNTI FORTI E PUNTI DEBOLI DEI BLANCOS

Quale potrebbero essere i punti di forza e di debolezza in un doppio confronto con la Roma? Partiamo dai pregi, e non possiamo non citare Cristiano Ronaldo. Il miglior giocatore al mondo è sempre in grado di regalare la grande giocata, che può essere un tiro da fuori, un colpo di testa imperioso o un’imbeccata giusta per un proprio compagno. Da temere nel doppio confronto anche due gioielli d’attacco come Isco e Asensio, nonché le geometrie di Modric, e la pericolosità di Ramos nei calci d’angolo. Per quanto riguarda i punti di debolezza, invece, il Real sembrerebbe essere una macchina un po’ meno perfetta rispetto alle passate stagioni, come dimostrato anche dalle 12 marcature subite in dieci gare, più di uno a match, nonché dal campionato tutt'altro che eslatante (quarto posto dietro a Valencia, Atletico e Barca). La Roma potrebbe quindi mettere in difficoltà la retroguardia dei campioni d’Europa in carica, con le offensive di Dzeko (in grande forma), Perotti e del giovane Under. Sia chiaro, il Real parte favorito, ma all’Olimpico, come già dimostrato contro il Barcellona, la squadra di Di Francesco può dire la sua contro ogni avversario.

