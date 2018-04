Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (35^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite di oggi 13 aprile 2018. Due gli anticipi previsti questo venerdi per la 35^ giornata della cadetteria.

13 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B torna in campo e lo fa oggi 13 aprile 2018: invece del consueto anticipo del venerdì questo settimana il campionato cadetto precorre un po’ le usuali tempistiche, inserendo ben 2 anticipi nella giornata di oggi. Il motivo? E’ presto detto: già martedi il secondo campionato italiano tornerà in campo per disputare un turno infrasettimanale. Siamo ormai entrati nella fase caldissima della serie B e i play off promozione si fanno sempre più vicini e i punti messi in palio anche oggi potrebbero quindi pesare il doppio. Prima però di guardare al prossimo turno, vediamo che cosa ci proporre in calendario della serie B per questa serata che darà il via alla 35^ giornata della Serie B. Come abbiamo detto sono solo due le partite previste oggi e quindi alle ore 19.00 avrà inizio la sfida tra Foggia e Ascoli: alle ore 21.00 fischio d’inizio per il match tra Parma e Cittadella, decisivo per le sorti della fascia alta della classifica della Serie B.

EMPOLI SEMPRE LONTANO

Alla vigilia di questa appassionante 35^ giornata di Serie B di cui ora avremmo appena un assaggio con solo due anticipi previsti, vediamo che cosa sta succedendo nella classifica. Vediamo infatti che al vertice della graduatoria resiste, nonostante il pari realizzato pochi giorni fa con lo Spezia, l’Empoli di Andreazzoli. I toscani infatti vantando comunque a bilancio ben 67 punti e soprattutto un vantaggio di ben 9 lunghezze su Palermo e Frosinone, prime avversarie dirette e ferme a quota 58 punti entrambe. Quarto gradino del podio quindi per il Parma: i ducali registrano infatti appena due distanze da recuperare sui canarini e oggi contro il Cittadella potrebbe anche operare il (momentaneo) sorpasso. Quinto piazzamento per il Bari che con 54 punti si pone di fronte al Perugia, pochi giorni fa sconfitto dall’Avellino e quindi rimasto fermo a quota 53 punti: chiudono la top ten Venezia, Cittadella, Carpi e Spezia, con i liguri fermi a quota 46 punti, gli stessi del Foggia, undicesima. A metà classifica si collocano quindi la Salernitana con 42 punti e poi Cremonese e Brescia, fermi entrambe a quota 41 punti: a 39 ecco invece Novara e Avellino, con il Pescara fermo a quota 38 punti. Ancora in piena zona rossa il Cesena, fermo a 37 punti e a una lunghezza in più da Entella e Ascoli, che invece di punti ne registrano 36. Fanalini di coda nella 35^ giornata di Serie B Pro Vercelli e Ternana che pur con 31 e 30 punti a testa, approdano alla giornata con un risultato positivo alle spalle.

RISULTATI SERIE B

Ore 19.00 Foggia-Ascoli

Ore 21.00 Parma-Cittadella

CLASSIFICA 35^ GIORNATA

Empoli 67

Palermo 58

Frosinone 58

Parma 56

Bari 54

Perugia 53

Venezia 50

Cittadella 50

Carpi 48

Sepzia 46

Foggia 46

Salernitana 42

Cremonese 41

Brescia 41

Novara 39

Avellino 39

Pescara 38

Cesena 37

Entella 36

Ascoli 36

Pro Vercelli 31

Ternana 30

