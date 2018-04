Sorteggio UEFA Champions League, semifinale/ Diretta, info streaming video e tv: l'avversaria della Roma

Diretta sorteggio semifinali Champions League, info streaming video e tv: a Nyon la Roma conoscerà la sua prossima avversaria, uscirà dall'urna tra Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid

13 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta sorteggio semifinali Champions League (Foto LaPresse)

Alle ore 13:00 di venerdì 13 aprile, presso la consueta sede di Nyon, avrà luogo il sorteggio delle semifinali di Champions League 2017-2018: quattro squadre nell’urna, tutti contro tutti senza alcuna limitazione come del resto era già accaduto per i quarti di finale. Abbiamo un’italiana: è la Roma, che è riuscita a fare la grande impresa ribaltando un risultato sfavorevole contro il Barcellona, e che dopo 34 anni dall’ultima volta torna tra le quattro regine europee. Avrà come potenziali avversarie Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid: tutte complicatissime ma, come la storia insegna, tutte comunque eliminabili sulla carta. Non c’è la Juventus, fatta fuori al Bernabeu da un rigore a 30 secondi dai tempi supplementari, dopo una partita straordinaria con una rimonta che però non si è concretizzata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del sorteggio delle semifinali di Champions League 2017-2018 è in chiaro per tutti su 20, il nuovo canale che ha sostituito ReteCapri sul digitale terrestre; in più ci sarà la possibilità di assistervi su Eurosport e sui canali di Mediaset Premium, ma in questo caso bisognerà essere in possesso dello specifico abbonamento. In assenza di un televisore, sempre abbonandosi al servizio è a disposizione la piattaforma Eurosport Player per la diretta streaming video, mentre i chiaro il sito della UEFA (www.uefa.com) trasmetterà le immagini da Nyon con l’estrazione e l’accoppiamento delle quattro semifinaliste.

IL QUADRO DELLE SEMIFINALISTE

La Roma ci crede: lo ha detto bene Eusebio Di Francesco, che vuole la finale. Giusto così: arrivati a questo punto senza i favori del pronostico, i giallorossi si trovano adesso a dover affrontare squadre più abituate a questi contesti, ma anche squadre che affrontate nel modo giusto possono essere messe in difficoltà. Il Real Madrid punta il grande record delle tre Champions League consecutive, ed è forse quella che maggiormente va evitata nel sorteggio; vero è anche che mercoledì sera la Juventus ha dimostrato che con la giusta partita anche i blancos possono essere non solo battuti ma addirittura dominati, e dunque nessuno parte davvero spacciato o virtualmente fuori dai giochi.

Poi il Bayern Monaco, che torna in semifinale dopo una stagione di assenza: in panchina c’è Jupp Heynckes, cioè l’allenatore dell’ultimo trionfo del 2013 dopo il quale i tedeschi hanno leggermente calato la loro competitività, pur restando una squadra che può ambire al titolo ogni anno. E poi il Liverpool: non gioca una semifinale di Champions League da 11 anni ma nel 2016 aveva raggiunto la finale di Europa League, forse come la Roma può essere considerato la grande sorpresa del torneo ma storia e tradizione dicono che il nome dei Reds tra le quattro semifinaliste del torneo ci sta tutto.

© Riproduzione Riservata.