DIRETTA SORTEGGIO UEFA EUROPA LEAGUE/ Semifinali, info streaming video tv: via agli incroci!

Diretta sorteggio UEFA Europa League info streaming video e tv: le semifinali. In corsa Atletico Madrid, Arsenal, Olympique Marsiglia e Salisburgo (oggi)

13 aprile 2018 - agg. 13 aprile 2018, 11.51 Mauro Mantegazza

Comincia il sorteggio di Europa League per le semifinali: nell'urna Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia e Salisburgo, che ieri ha eliminato la Lazio con una incredibile rimonta. Quali incroci ci proporrà la “sorella” minore della Champions? Prepariamoci altre due sfide appassionanti. Le prime tre squadre sopracitate hanno una tradizione europea importante, ma non va sottovalutata la voglia del Salisburgo di andare avanti in questa competizione. Proprio contro la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato grandi capacità tecniche oltre che determinazione. Il team austriaco, la vera sorpresa di questa edizione di Europa League, risulta più abbordabile per le big, mentre il Marsiglia si è dimostrato un club in forma grazie al talento di Payet e Thauvin. Dopo le finali di Champions perse e una Liga ad appannaggio del Barcellona, l'Atletico Madrid spera nel successo internazionale. L'Arsenal, invece, “bistrattato” in Inghilterra e in Europa, è a caccia di riscatto. Dovrà affidarsi alla qualità di Ozil, Aubameyang e Mkhitaryan e all'esperienza di mister Wenger, sempre in bilico. (agg. di Silvana Palazzo)

OGGI SORTEGGIO SEMIFINALI DI EUROPA LEAGUE

Alle ore 12:00 di venerdì 13 aprile a Nyon, sede della Uefa, avrà luogo il sorteggio delle semifinali di Europa League 2017-2018: quattro squadre nell’urna, tutti contro tutti senza alcuna limitazione come del resto era già accaduto per i quarti di finale. Purtroppo la Lazio non ce l’ha fatta: nella settimana delle grandi rimonte, concretizzate oppure solo sfiorate, ha subito quattro gol nel giro di venti minuti - e ben tre in appena cinque minuti - dal Salisburgo e così sono stati gli austriaci ad entrare fra le fantastiche quattro insieme ad Atletico Madrid, Arsenal e Olympique Marsiglia. Nomi comunque di prestigio, con il fascino sempre garantito dalle semifinali di una Coppa Europea: appuntamento giovedì 26 aprile per le partite d’andata, giovedì 3 maggio invece per le sfide di ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio delle semifinali di Europa League 2017-2018 sarà garantita alle ore 12.00 su Eurosport, visibile sia sul satellite di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium ai rispettivi abbonati. Sarà dunque a disposizione la piattaforma Eurosport Player per la diretta streaming video, garantita anche ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go e Premium Play, mentre in chiaro il sito della UEFA (www.uefa.com) trasmetterà le immagini da Nyon con l’estrazione e l’accoppiamento delle quattro semifinaliste.

IL QUADRO DELLE SEMIFINALISTE

Il Salisburgo dunque è il nome a sorpresa: già da qualche anno gli austriaci sono buoni protagonisti delle Coppe europee, ma una semifinale di Europa League va probabilmente ogni aspettative e riaccende fasti ormai passati a Salisburgo, dove l’ultima grande impresa fu la finale di Coppa Uefa 1994, poi persa contro l’Inter. Proprio gli austriaci sono l’avversaria che le altre tre squadre sperano di trovare, l’Atletico Madrid è invece quella che tutti vorrebbero evitare. Seconda nella Liga attuale, dal 2010 ad oggi due vittorie in Europa League e due finali di Champions League: numeri impressionanti, che indicano negli uomini di Diego Simeone i favoriti d’obbligo, anche davanti a un’altra storica grande del calcio europeo, l’Arsenal di Arsene Wenger. I Gunners naturalmente restano un’opzione validissima, tuttavia partono in seconda posizione nella griglia dei pronostici. Attenzione poi all’Olympique Marsiglia, che ieri ha travolto il Lipsia e che è squadra sempre ostica anche a livello internazionale. Ragionamenti che però purtroppo non riguardano più la Lazio…

