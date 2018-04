Spalletti: “Var? Prima qualcuno non la voleva”/ “Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”

Spalletti: “Var? Prima qualcuno che non la voleva. Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”. Le ultime notizie sull'allenatore alla vigilia della sfida con l'Atalanta

13 aprile 2018 Silvana Palazzo

Inter, Spalletti (Foto: LaPresse)

L’eliminazione della Juventus in Champions League ha scatenato una marea di polemiche, ma Luciano Spalletti ha voluto fare delle precisazioni. L’allenatore dell’Inter in occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro l’Atalanta ha ricordato che molti osteggiavano la Var: «Bravi quelli che hanno avuto il coraggio di idearlo e proporlo quando in tanti, qualcuno perché gli faceva comodo che le cose restassero come erano, hanno dato contro». Pare che il riferimento sia al club bianconero, che ha sempre avuto un rapporto controverso, per quanto riguarda le dichiarazioni, sul Var. Sullo sfogo di Gianluigi Buffon invece il tecnico toscano non si è sbilanciato: «Non sta a me commentare. Ascolto e guardo le situazioni, mi faccio un'idea ma i commentatori professionisti siete voi». A proposito di Champions League, Spalletti ha invece fatto i complimenti alla Roma per la qualificazione alle semifinali. A chi gli ha chiesto se nel passaggio del turno ci fosse un po’ del suo lavoro, ha replicato: «Il lavoro della Roma resta a Roma e i meriti sono tutti di Di Francesco. Hanno fatto una grande partita, figlia di quanto di buono stanno facendo a Trigoria».

SPALLETTI, MESSAGGIO ALL'INTER: “ORA ALZA IL MUSO”

Luciano Spalletti ha parlato anche ai microfoni di Premium Sport in vista della partita contro l’Atalanta. «Sappiamo dove vogliamo andare, quindi c'è da tirare su il muso e da andare a giocare a calcio», ha dichiarato l’allenatore dell’Inter. Poi ha lanciato un messaggio alla squadra: «Noi sappiamo tutti che ora sul finale di questo campionato, vista la classifica e le poche partite che mancano, le opportunità sono sempre di meno». Il riferimento è ad esempio al derby Lazio-Roma, ma guai a parlare di corsa sui giallorossi: «Si fa la corsa su noi stessi, perché avevamo la possibilità di fare risultato visto il momento che attraversavano e anche per quella che era stata la partita di Torino, ma non abbiamo portato a casa niente, per cui è inutile stare a fare i conti sugli altri. Bisogna essere bravi a fare risultati noi». Un concetto che era stato espresso anche in conferenza stampa, nella quale ha palato anche delle condizioni di Vecino, Candreva e Miranda: «Ci sono tre o quattro situazioni da valutare. Come le hanno gli altri. Anche a Gasperini mancheranno Petagna e Ilicic, giocatori importanti che sanno giocatore in una struttura di squadra».

