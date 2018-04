Video/ Salisburgo Lazio (4-1): highlights e gol della partita (Europa League, ritorno quarti)

Video Salisburgo Lazio (4-1): highlights e gol della partita di Europa League per il ritorno dei quarti. La squadra di Inzaghi crolla e viene eliminata

13 aprile 2018 Fabio Belli

Video Salisburgo Lazio (LaPresse)

La Lazio ha atteso molto il Salisburgo e questo si è visto nella gestione del possesso palla, 59% per gli austriaci contro il 41% dei biancocelesti. Il finale strabordante da parte della squadra di Marco Rose ha portato il Salisburgo a concludere per 11 volte nella porta di Strakosha, contro le 7 laziali, ma lo specchio della porta è stato centrato 5 volte (con 4 gol!) dai padroni di casa e 4 dagli ospiti. Salisburgo pescato 2 volte in fuorigioco e Lazio 5 volte, con tanti errori e soprattutto il segno di quanto le squadre siano state corte. Gli austriaci hanno vinto invece 8-5 il conto dei calci d'angolo. 83% di accuratezza nei passaggi per il Salisburgo, appena meno per la Lazio con l'80%. La squadra di Rose è stata superiore a quella di Inzaghi anche nei palloni recuperati, 36 contro 30. 3 cartellini gialli a testa a fronte di 7 falli commessi dalla formazione austriaca e dei 5 falli della formazione biancoceleste. (agg. di Fabio Belli)

DICHIARAZIONI

In conferenza stampa, Simone Inzaghi lapidario sulla clamorosa eliminazione della Lazio, che ha gettato al vento contro il Salisburgo l'accesso alla semifinale di Europa League. “Una squadra che vuole andare in semifinale non può farsi raggiungere dopo un minuto dopo esser passata in vantaggio e non può subire quattro gol in 18 minuti da una compagine che aveva creato poco fino al momento dell'1-1. Dovevamo esser più bravi nel concretizzare le nostre occasioni. Nonostante le due autoreti, nonostante gli episodi non va bene subire quattro reti. Abbiamo vissuto una bella cavalcata in Europa League, volevamo arrivare tra le prime 4, ma non ce l’abbiamo fatta ed ora dovremo ripartire al più presto. Domenica ci aspetta una gara molto importante, in vista della quale dovremo recuperare tante energie mentali. Basta non stava bene, ha chiesto il cambio al termine del primo tempo: Lulic aveva già giocato a destra. Abbiamo avuto un’occasione per chiudere la partita e dalla stessa azione abbiamo subito la rete del 2-1. Questi episodi spiegano la sconfitta, mentre noi non dovevamo incassare quattro gol in questo modo. La rete del pareggio ha rimesso in partita il Salisburgo e l’ambiente. Dovevamo essere più forti e più bravi per accedere alle semifinali di Europa League. Al derby le due formazioni avranno due stati d'animo completamente diversi; oggi abbiamo pagato le nostre disattenzioni a caro prezzo. Questa sconfitta ci servirà per il futuro perché abbiamo tanti ragazzi giovani che acquisiranno nuova esperienza da una sfida simile. Oggi abbiamo perso la lucidità, ma questo servirà di lezione a tutti."

