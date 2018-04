Arezzo-Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo-Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Arezzo-Siena, LaPresse

Arezzo-Siena, diretta dal signor Sozza di Seregno, sabato 14 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO SIENA

Presso lo stadio Città di Arezzo, scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Ferrari tra i pali e una difesa a tre con Semprini, il maltese Muscat e lo slovacco Varga titolari. Lulli, Foglia e Cenetti saranno schierati titolari nella zona centrale di centrocampo, mentre Della Giovanna si muoverà sulla fascia destra e Benucci sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, confermato il tandem Cellini-Di Nardo. Risponderà il Siena con Pane in porta, Sbraga schierato in posizione di terzino destro e Iapichini schierato in posizione di terzino sinistro, con Brumat e D'Ambrosio al centro della retroguardia. Gerli, Bulevardi e Damian saranno i centrali di centrocampo, mentre Guberti si muoverà come trequartista alle spalle del tandem di centrocampo composto da Neglia e Marotta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Confronto tattico tra il 3-5-2 schierato dall'Arezzo allenato dal mister Pavanel e il 4-3-1-2 del Siena guidato in panchina da Migani. Il match d'andata allo stadio Artemio Franchi di Siena ha visto i padroni di casa imporsi di misura, uno a zero con gol decisivo siglato da Marotta. L'Arezzo si è preso invece la vittoria nell'ultimo precedente casalingo tra le due squadre, due a uno il 10 settembre 2016 con la doppietta di Erpen che ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Marotta. Ultima vittoria del Siena ad Arezzo datata invece 3 aprile 2016, fu Portanova a regalare i tre punti ai bianconeri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 3.60 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.05 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

