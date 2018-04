Atalanta Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Inter - LaPresse

Atalanta Inter sarà diretta dall’arbitro Doveri; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, ed è uno dei quattro anticipi della 32^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per questo affascinante derby lombardo che avrà grande importanza per la classifica di entrambe le squadre nerazzurre. L’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini ha 48 punti e può ancora puntare alla seconda qualificazione consecutiva in Europa League, che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione ancora una volta positiva. I tanti impegni sono però costati qualche punto in campionato, adesso servirà un ultimo sforzo per cercare di portare di nuovo la Dea in Europa, dove ha dimostrato di poterci stare alla grande.

ATALANTA INTER, DIRETTA LIVE

Dall’altra parte ecco l’Inter, squadra che spesso è stata accusata di avere più punti di quanto meritasse: gli uomini di Luciano Spalletti però di recente sono in credito con la fortuna, perché fra il derby e il Torino hanno raccolto un solo punti in due partite che avrebbero meritato di vincere. Il periodo di forma resta dunque buono, tuttavia va invertita la tendenza e va dato un segnale forte in una trasferta certamente complicata. Vincere a Bergamo - considerando pure che domani ci sarà il derby di Roma - sarebbe una spinta fenomenale verso la Champions League, altrimenti la strada si farà in salita, anche perché nell’ambiente potrebbero iniziare a farsi sentire i fantasmi del recente passato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Inter sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Atleti Azzurri d’Italia anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Inter. Molti problemi per Gian Piero Gasperini: la squalifica di Petagna si aggiunge infatti alle assenze degli indisponibili Ilicic, Spinazzola, Palomino e Rizzo. L’attacco è dunque praticamente obbligato, con Cristante nei panni del trequartista alle spalle di Gomez e Cornelius, naturalmente promosso titolare. A centrocampo Hateboer a destra, coppia mediana formata da De Roon e Freuler, a sinistra dovremmo vedere Gosens, favorito su Castagne. Infine in difesa, considerando che Caldara non è ancora al top, i titolari davanti a Berisha dovrebbero essere Toloi, Mancini e Masiello. Per Luciano Spalletti problemi solo a centrocampo, a causa della squalifica di Brozovic e degli acciacchi di Vecino: di conseguenza la coppia in mediana dovrebbe essere formata dall’ex Gagliardini e da Borja Valero, mentre Rafinha sarà il trequartista alle spalle di Icardi, con Candreva e Perisic confermati come esterni. Non ci attendiamo invece novità in difesa, con Skriniar e Miranda davanti ad Handanovic, Cancelo terzino destro e D’Ambrosio a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente incerto per questa partita fra Atalanta e Inter, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non si sbilancia circa l’esito del derby lombardo. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Atalanta infatti pagherebbe 2,70 volte la posta in palio, mentre la quota è inferiore ma davvero di pochissimo per la vittoria esterna dell’Inter, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,65. Premierebbe un po’ di più invece la quota per il pareggio a Bergamo: il segno X è proposto infatti a 3,20.

