Brescia Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra due delle squadre più imprevedibili del campionato di Serie B 2017-2018

14 aprile 2018 Fabio Belli

Brescia, arriva il Carpi al "Rigamonti" (foto LaPresse)

Brescia Carpi verrà diretta dall'arbitro Guccini; si gioca sabato 14 aprile alle ore 15.00 e sarà una delle sfide della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Faccia a faccia tra due delle squadre più imprevedibili del campionato cadetto: il Brescia con la vittoria su un campo difficile come quello di Venezia ha dato una bella scossa al suo campionato, portandosi soprattutto a quattro punti di distanza dalla zona play out. Salvezza obiettivo imprescindibile per una squadra che vuole rilanciarsi ad alti livelli il prossimo anno sotto la presidenza Cellino. Dall'altra parte il Carpi, dopo il ko di Ascoli, ha perso di nuovo un'ottima occasione per riagganciare la zona play off. Il Cittadella ottavo si trova sempre a due lunghezze di distanza, ma anche gli emiliani hanno vissuto finora un campionato ricco di alti e bassi, cadendo e rialzandosi repentinamente, ma restando sempre a un passo dall'obiettivo play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Carpi è soltanto in esclusiva su Sky per il match, sul canale numero 257 (Sky Calcio 7 HD) e gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita del campionato cadetto anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CARPI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Rigamonti di Brescia. Rondinelle schierate con Minelli in porta, Coppolaro sull'out difensivo di destra e Longhi sull'out difensivo di sinistra, mentre Somma e Gastaldello giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo toccherà a Bisoli, Tonali e Ndoj, con lo slovacco Spalek trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Furlan e da Andrea Caracciolo. Risponderà il Carpi con Colombi tra i pali e una difesa a tre con Poli, Brosco e Ligi titolari. Il tedesco Pachonik sarà schierato sulla fascia destra e Di Chiara sulla fascia sinistra, mentre lo sloveno Jelenic, Garritano e il senegalese Mbaye si muoveranno al centro della mediana. In attacco, Verna sarà il trequartista alle spalle di Melchiorri.

TATTICA E PRECEDENTI

Schieramenti tattici col Brescia di Boscaglia schierato con il 4-3-1-2 e il Carpi di Calabro con il 4-4-1-1. All'andata pareggio 1-1 tra le due formazioni con gol di Verna per gli emiliani dopo il vantaggio-lampo di Caracciolo per le Rondinelle. L'ultimo precedente al Rigamonti, datato 20 settembre 2016, si è risolto con un altro pareggio, gol di Morosini e Martinelli per il Brescia e di Lasagna e Struna per il Carpi per il due a due finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse indicano il Brescia favorito per i bookmaker: vittoria interna quotata 2.15 da Unibet, William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 per 4.00 quanto scommesso sulla vittoria emiliana in trasferta. Per Starvegas, over 2.5 quotato 2.48, under 2.5 quotato 1.50.

