Cagliari Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Cagliari Udinese sarà diretta dall’arbitro Giacomelli; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, ed è il primo dei quattro anticipi della 32^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Sardegna Arena per un match che si annuncia delicato per entrambe le compagini, le quali rischiano seriamente di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Rischio ormai certo per il Cagliari di Diego Lopez, che a quota 29 punti in classifica ha appena due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, fra l’altro costituita da formazioni che ultimamente viaggiano ad un ritmo migliore rispetto a quello del Cagliari: la logica conseguenza è che sarebbe necessario tornare alla vittoria già oggi, sperando di approfittare del confronto con una squadra ancora più in crisi dei sardi.

L’Udinese infatti sta vivendo una stagione incredibile: un inizio così così, che ha portato all’esonero di Luigi Delneri, sostituito da Massimo Oddo; mossa che inizialmente è apparsa geniale, perché i friulani sono decollati con il nuovo allenatore, regalandosi in particolare un dicembre con cinque vittorie consecutive; poi però ecco il crollo verticale, certificato dalle ultime otto sconfitte consecutive. Di conseguenza l’Udinese adesso rischia grosso: con 33 punti ha ancora sei lunghezze di margine sul terzultimo posto, ma se oggi dovesse arrivare un nuovo k.o. potrebbe essere definitivamente trascinata nei bassifondi, per di più con una condizione psicologica che sarebbe tendente al nero più totale. Meglio evitare tornando subito a fare punti…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Udinese sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 15.00 sarà dunque garantita solo da Sky Calcio 1, tenuta pure presente la contemporaneità con la Serie B, tuttavia per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Sardegna Arena anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE

Analizziamo adesso brevemente le probabili formazioni di Cagliari Udinese. Diego Lopez non è fortunato, perché deve fare i conti con una lunga lista di assenti oltre a Joao Pedro, sospeso per doping. La buona notizia è che potrebbe tornare titolare Cigarini in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Barella e Ionita in un folto centrocampo a cinque completato da Faragò a destra e Padoin a sinistra. La difesa a tre davanti a Cragno dovrebbe invece essere formata da Romagna, Castan e Ceppitelli; in attacco infine il dubbio è su chi affiancherà Pavoletti, con Sau che appare favorito su Ceter. Modulo 3-5-2 anche per l’Udinese di Massimo Oddo: in porta Bizzarri, ballottaggio Nuytinck-Widmer per completare la retroguardia a tre con Danilo e Samir; a centrocampo pesa qualche defezione, in cabina di regia Balic appare favorito su Hallfredsson metre le mezzali dovrebbero essere Barak e Jankto; esterni Stryger Larsen a destra e Adnan a sinistra. Infine in attacco ci sarà sicuramente Lasagna, al suo fianco Maxi Lopez appare favorito su De Paul e Perica, ma il ballottaggio è ancora aperto.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Cagliari e Udinese, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che comunque non si sbilancia troppo. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Cagliari infatti pagherebbe 2,40 volte la posta in palio, mentre la quota è superiore - ma neanche di tanto - per la vittoria esterna dell’Udinese, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,10. Leggermente più alta la quota per il pareggio alla Sardegna Arena: il segno X è proposto infatti a 3,15.

