Chievo Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Torino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match al Bentegodi, 32^ giornata di Serie A (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo-Torino (LAPRESSE)

Chievo Torino sarà diretta dall’arbitro Di Bello; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 32^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi per uno dei quattro anticipi odierni. Il Chievo di Rolando Maran ci arriva avendo estremo bisogno di punti: quota 29 infatti non dà garanzie in ottica salvezza, considerando pure che alle spalle dei gialloblù ci sono squadre che negli ultimi mesi stanno marciando meglio del Chievo. Nel girone di ritorno infatti la squadra di Maran sarebbe penultima, e il forte rallentamento a dire il vero era già iniziato sul finire dell’andata: un trend da invertire al più presto, magari approfittando del turno casalingo anche se l’avversaria appare decisamente più in forma dei veneti.

Il Torino infatti è reduce da tre vittorie consecutive che hanno riacceso una speranza in ottica Europa League: speranza piuttosto piccola a dire il vero, anche perché davanti ci sono diverse squadre che puntano allo stesso obiettivo, ma tanto può bastare per rendere interessante il finale di stagione della squadra di Walter Mazzarri. Il Torino dunque ha 45 punti e non può fare altro che cercare una nuova vittoria per rendere più concreto l’obiettivo europeo: superare a casa sua una squadra che ha grande bisogno di punti salvezza sarebbe un messaggio forte alle squadre che attualmente precedono i granata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Torino sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare. La copertura della partita delle ore 18.00 sarà dunque garantita solo da Sky Calcio 1, tenuta pure presente la contemporaneità con il match di Marassi, tuttavia per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Bentegodi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TORINO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Chievo Torino. Per Rolando Maran la notizia principale è la squalifica di Giaccherini: considerati pure gli acciacchi di Birsa, si può ipotizzare un 4-4-2 con Inglese e uno fra Stepinski e Meggiorini a comporre la coppia d’attacco. In mediana appare certa la coppia Radovanovic-Hetemaj, in un centrocampo completato dagli esterni Castro a destra e Bastien a sinistra. In difesa invece Tomovic è favorito su Gamberini per affiancare Mani nella coppia centrale davanti a Sorrentino, mentre Cacciatore sarà il terzino destro e Gobbi agirà a sinistra. Modulo 3-4-2-1 invece per il Torino di Walter Mazzarri: Sirigu in porta, protetto da Burdisso, N’Koulou e uno fra Moretti e Bonifazi; a centrocampo rientra Rincon, che affiancherà Baselli in mediana, mentre gli esterni saranno De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. Infine il reparto offensivo, con Ljajic e Iago Falque in appoggio alla prima punta Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Chievo e Torino, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che valuta sia la classifica sia i risultati recenti in favore dei granata. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Chievo infatti pagherebbe 3,30 volte la posta in palio, mentre per la vittoria esterna del Torino si scende, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,20. La quota per il pareggio al Bentegodi è infine identica a quella per la vittoria gialloblù: anche il segno X è proposto infatti a 3,30.

