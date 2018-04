Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile sempre in vetta, sale Dybala (32^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 32^ giornata il capocannoniere rimane ancora Ciro Immobile, ora a quota 27 gol. Icardi e Dybala però rimangono vicini.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Classifica marcatori Serie A - LaPresse

Torna sotto ai riflettori il massimo campionato italiano e con lui torniamo a parlare anche della classifica dei marcatori della Serie A: il 14 e 15 aprile infatti avrà luogo la 32^ giornata non vediamo l’ora di vedere chi saranno i bomber in grado di decidere questo turno. Il match messo in programma son tutti di gran peso: dal derby nerazzurro tra Atalanta e Inter, dove lo storico ci ricorda di match davvero ricchi di gol alla stracittadina della capitale tra Lazio e Roma. Vediamo allora come si configura questa speciale classifica riservata ai marcatori della Serie A alla vigilia di questo turno. Il primo nome, quale capocannoniere del massimo campionato italiano rimane ancora una volta quello di Ciro Immobile: il bomber della Lazio è ormai in vetta da parecchio tempo e per ora resiste vantando ben 27 reti. Proprio Immobile è l’uomo da tenere d’occhio domenica sera all’Olimpico: le speranze dei biancocelesti per la partita contro la Roma risiedono tutte sulle spalle del numero 17.

LA LOTTA AL VERTICE

Come al solito però la concorrenza alle spalle del capocannoniere biancoceleste è ben viva e vede anche alla viglia della 32^ giornata della Serie A Mauro Icardi. Il bomber dell’Inter infatti rimane ancora una volta alla seconda posizione con ben 24 reti a bilancio, tre in più del primo marcatore della Juventus, ovvero il connazionale Paulo Dybala, fermo invece a quota 21. Fuori dal podio rimangono Fabio Quagliarella, che per la Sampdoria ha firmato 18 gol e Dries Mertens che ha messo a bilancio 17 reti per il Napoli, con Higuain fermo a quota 15 gol. Nella top ten della classifica due marcatori della Serie A troviamo anche Edin Dzeko, con 14 reti per la Roma, Iago Falque fermo a quota 11 per il Torino: sono invece rimasti a quota 10 gol Ilicic (Atalanta), Simeone (Fiorentina) e Zapata (Sampdoria). Da rimarcare infine che sono ben 6 i giocatori che alla vigilia della 32^ giornata di Serie A hanno segnato ben 9 gol a testa e quindi Luis Alberto e Milikovic Savic (Lazio), Callejon (Napoli), Inglese (Chievo) e Perisic (Inter).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1. Immobile (Lazio) 27 gol

2. Icardi (Inter) 24 gol

3. Dybala (Juventus) 21

4. Quagliarella (Sampdoria) 18

5. Mertens (Napoli) 19

6. Higuian (Juventus) 15

7. Dzeko (Roma) 14

8. Falque (Torino) 11

9. Ilicic (Torino), Simeone (Fiorentina), Zapata (Sampdoria) 10

