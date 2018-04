Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 32^ giornata: chi schierare gli anticipi?

Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione a tutti i fantallenatori in vista della 32^ giornata di Campionato. Chi schierare oggi e chi lasciare in panchina.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Consigli Fantacalcio (LaPresse)

Dopo le emozioni che ci hanno regalato i club italiani nelle coppe europee è tempo di dare di nuovo la parola al campionato della Serie A, che scenderà in campo con la 32^ giornata. Puntuali poi non potevano mancare i nostri consigli per il Fantacalcio: chi schierare e chi lasciare in panchina in questo intenso turno? Controllando il calendario possiamo dire che “intenso” è l’aggettivo giusto: saranno ben 4 gli anticipi previsti per sabato e nel turno non mancheranno anche big match come Atalanta-Inter, Milan-Napooli e Lazio-Roma. Andiamo quindi ora a vedere partita per partita le dritte che arrivano dalla nostra redazione per tutti i fantallenatori, impegnati nello stilare i propri schieramenti per la 32^ giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO, GLI ANTICIPI

Ad aprire la 32^ giornata della Serie A sarà la sfida tra Cagliari e Udinese: qui i nostri consigli riguardano il rossoblu Pavoletti, da cui ci aspettiamo una buona prestazione, come dei bianconeri Jankto e Lasagna, punti fermi della formazione di Oddo. Per la sfida tra Chievo e Torino attenzione al granata Niang, messo in panchina per una influenza che lo ha debilitato in settimana: puntiamo tutto quindi su Castro (in campo al posto dello squalificato Giaccherini) e Belotti. In Genoa Crotone gli assenti annunciati in entrambe le formazioni non sono pochi e considerando le ultime prove non ci attendiamo un voto positivo per Martella e Spolli. A chiudere il programma degli anticipi del sabato 14aprile ecco poi la sfida tra Atalanta e Inter: gli squalificati del turno rimangono Brozovic e Petagna. A Bergamo facciamo attenzione a chi li sostituirà e quindi Borja Valero e Cornelius, che potrebbe essere particolarmente motivati a fare bene.

CONSIGLI FANTACALCIO, LE PARTITE DI DOMENICA

Programma fitto per la domenica dedicata alla Serie A: ad aprire le danze ecco Fiorentina-Spal dove al Franchi ci attendiamo grandi cose dal duo viola Chiesa-Simeone. Per la partita attesa alle ore 15.00 tra Bologna e Verona occhi puntati su Verdi e Romolo, con Torosidis che invece potrebbe anche stare bene in panchina in questo turno. Per il match tra Sassuolo e Benevento, le nostre dritte riguardano Mazzittelli, Diabatè e Brignola: sono questi i nomi su cui puntare e specialmente sulla punta del Mali, in grande stato di forma in questa parte della stagione. Per la sfida tra Juventus e Sampdoria, Giampaolo ha avuto alcuni problemi a trovare l’11 esatto. Per i liguri consigliamo quindi Zapata, mentre per la Vecchia Signora, il consiglio di fantacalcio è quasi scontato: puntiamo tutto su Paulo Dybala. Tra i big match della 32^ giornata ecco la sfida tra Milan e Napoli: Gattuso dovrà rinunciare a Bonucci e Romagnoli e Sarri a Mario Rui. Tra i giocatori top ecco quindi Kessie e Calhanoglu, con Insigne punto di riferimento per gli azzurri. A chiudere la giornata del massimo campionato italiano ecco poi il Derby della Capitale atteso alle ore 20.45: per Lazio-Roma i giocatori da tenere d’occhio potrebbero essere Cengiz Under e Dzeko, oltre quali anche i biancocelesti Immobile e Milinkovic Savic.

© Riproduzione Riservata.