DI FRANCESCO, LAZIO-ROMA/ "Nel derby i valori si azzerano. Liverpool? I tifosi aspettano da 34 anni"

Di Francesco, Lazio-Roma: il tecnico giallorosso dopo l'impresa contro il Barcellona vuole continuare a vincere anche nel derby. Poi solletica la passione dei tifosi sul Liverpool...

Eusebio Di Francesco (foto da Lapresse)

Inutile dire che l'euforia in casa Roma dopo l'impresa contro il Barcellona non è stata ancora del tutto smaltita. Parliamo in fondo di una partita che resterà nella storia di questa società, al pari della conquista della semifinale di Champions League. Fatto sta che non c'era partita migliore di Lazio-Roma per riportare i giallorossi con la giusta tensione sul campionato. Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa della vigilia, come riporta Tuttomercatoweb ha dichiarato:"Ben venga una gara come quella contro la Lazio, queste si preparano da sole dal punto di vista emozionale, rimettere in campo la determinazione e voglia di prevalere in questa gara che vale più di tre punti. Vale un posto in Champions, oltre al valore a sé che ha un derby, ma questo vale ancora di più". Il tecnico giallorosso ha aggiunto:"I vantaggi vengono tutti annullati, mi auguro di essere favorito ma sono convinto che non sarà così. E' una gara da prendere con le molle, loro sono feriti e arrabbiati e dobbiamo pensare che dall'altra parte ci sarà una prestazione, dobbiamo avere la capacità di prepararla mentalmente".

DI FRANCESCO, "LIVERPOOL? TIFOSI ASPETTANO DA 34 ANNI"

Per quanto Di Francesco abbia tentato di soffermare l'attenzione della sua Roma sul derby della Lazio è stata inevitabile una battuta sul sorteggio di Champions League che ha opposto i giallorossi agli inglesi del Liverpool. Il tecnico capitolino ha evocato un ricordo doloroso, la finale di Coppa dei Campioni 1983-1984 persa ai rigori proprio contro i Reds, alimentando la sete di rivincita di un popolo intero. Queste le sue parole:"Del Liverpool non parlo, ci sono altre tre partite prima. I giocatori ci dovranno pensare dopo, io gli darò un occhio prima. Dico solo che i tifosi aspettavano questa partita da 34 anni. Hanno giocatori di gamba, non sarà facile, ma sono felice di potermela giocare. Il nostro destino è questo, mi auguro che ci consenta di andare ancora più avanti". Roma avrà la sua vendetta?

© Riproduzione Riservata.