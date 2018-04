Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming e tv Superpole e gara-1 Gp Spagna Aragon (oggi)

Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, Superpole e gara-1 del Gp Spagna ad Aragon: gli orari di tutti gli appuntamenti in programma (oggi sabato 14 aprile)

14 aprile 2018

Diretta Superbike - LaPresse

Grande appuntamento con il Gran Premio di Spagna 2017 della Superbike sul circuito di Aragon, nella omonima regione iberica, che ospita la terza gara stagionale del Mondiale SBK 2017 delle derivate di serie, il primo appuntamento della stagione della Superbike in Europa dopo l’inizio imperniato su due eventi a molte ore di fuso orario di distanza dal Vecchio Continente. Dunque adesso vi proponiamo una guida alla giornata, per essere a conoscenza di tutte le informazioni utili per godersi al meglio il sabato della Sbk ad Aragon.

GLI ORARI DI QUALIFICHE E GARA-1

Al sabato si disputano come sempre sia le qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l'autore della pole position, sia gara-1, secondo un formato ormai ampiamente consolidato. Una giornata dunque intensissima: eccovi allora i principali momenti che ci attendono oggi, sabato 14 aprile, all’insegna d’altronde degli orari tradizionali delle gare che si svolgono nel cuore dell’Europa. Alle ore 8.45 ecco la quarta sessione di prove libere FP4, dunque si scenderà in pista già di buon mattino; poi alle ore 10.30 ecco il via alle due sessioni della Superpole della Superbike, naturalmente con la SP1 (SP2 alle 10.55 e fino alle 11.10), infine al tradizionale orario delle ore 13.00 ecco il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, che vivrà le sue qualifiche alle ore 14.00, cioè subito dopo la gara della Superbike.

COME SEGUIRE GLI EVENTI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per gli appassionati italiani bisogna notare che la diretta tv degli appuntamenti che vi abbiamo ricordato sopra sarà garantita sia in chiaro integralmente su Italia 2 (anche su Italia 1 per quanto riguarda la gara), sia in diretta streaming video tramite il sito sportmediaset.it e l’app Sportmediaset. La telecronaca di qualifiche e gare è affidata ai cronisti Giulio Rangheri e Max Temporali. In aggiunta ci saranno anche gli inviati Alberto Porta e Anna Capella. Per quanto riguarda lo streaming, oltre alle dirette va ricordato che, una volta concluso, l'evento sarà fruibile sul sito di Sportmediaset in qualsiasi momento con servizi e gare integrali. Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official.

I PROTAGONISTI DELLA SUPERBIKE

Dopo i primi due Gran Premi della stagione, la classifica è cortissima e questa potrebbe essere la premessa ad una stagione più incerta per la Sbk, anche se naturalmente è presto per tirare le somme. Marco Melandri ad esempio è passato dal dominio totale in Australia (due vittorie) a modesti piazzamenti di rincalzo in Thailandia, dove a tenere alto l’onore della Ducati hanno provveduto Chaz Davies e anche Xavi Fores. Per la Kawasaki è già piuttosto netta la differenza fra Jonathan Rea e Tom Sykes: per quest’ultimo si annuncia un’altra stagione all’ombra del connazionale campione del Mondo? Per di più, Aragon è un circuito sul quale già l’anno scorso ci fu equilibrio fra Ducati e Kawasaki, con una vittoria a testa per Rea e Davies, sul podio anche Melandri (due volte) e Sykes. Fu comunque un dominio dei quattro piloti ufficiali delle due Case di riferimento nel panorama della Superbike: qualcuno quest’anno riuscirà a inserirsi?

