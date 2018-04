Empoli Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Pro Vercelli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Quasi un testa-coda al Castellani, Serie B 35^ giornata (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Empoli Pro Vercelli (Foto LaPresse)

Empoli Pro Vercelli sarà diretta dall’arbitro Pillitteri della sezione Aia di Palermo; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 35^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Carlo Castellani, dove vivremo una sfida sulla carta fra le meno equilibrate del campionato cadetto. L’Empoli di Aurelio Andreazzoli è capolista con 67 punti e vuole approfittare di questo turno sulla carta molto favorevole per fare un altro importante passo avanti verso la salvezza. Il punto di forza dei toscani è un attacco incontenibile, anche se ultimamente un po’ sfortunato in quanto a infortuni. Sarà un problema per Andreazzoli in una volata ancora piuttosto lunga verso il traguardo della promozione? Cominceremo a capirlo già da oggi pomeriggio.

La Pro Vercelli invece va a caccia di quella che sarebbe una vera e propria impresa per i piemontesi allenati da Gianluca Grassadonia, che sono penultimi con appena 31 punti, cioè a ben 36 punti di distanza dalla capolista Empoli. Compito durissimo, anche se tutto sommato questa è una partita in cui la Pro ha poco da perdere: tutto quello che dovesse venire di positivo sarebbe tanto di guadagnato, anche se il pericolo è naturalmente quello di allontanarsi sempre di più anche solo dalla zona playout, che è un primo obiettivo per chi occupa il penultimo posto a metà aprile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Pro Vercelli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Castellani anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PRO VERCELLI

Vediamo adesso le notizie sulle probabili formazioni di Empoli Pro Vercelli. Per quanto riguarda i padroni di casa, Aurelio Andreazzoli dovrebbe optare per il 4-3-1-2 con Gabriel in porta; Di Lorenzo terzino destro, Maietta e Luperto difensori centrali, Pasqual a sinistra; in mediana Lollo, Castagnetti e Bennacer; Zajc trequartista al posto della strana coppia formata da Caputo e Piu. La replica di Gianluca Grassadonia e della sua Pro Vercelli sarà presumibilmente affidata al seguente 3-5-2: portiere Pigliacelli; retroguardia a tre con Gozzi, Bergamelli e Alcibiade; nel folto centrocampo a cinque ecco Mammarella, Paghera, Pugliese, Altobelli e Berra da destra a sinistra; in attacco il tandem formato da Rovini e Reginaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Empoli e Pro Vercelli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, basate naturalmente su una classifica ben diversa per le due squadre: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Empoli infatti pagherebbe 1,35 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna della Pro Vercelli, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 8,50. Quota intermedia ma comunque piuttosto alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 4,75.

