Entella Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida salvezza in Serie B, 35^ giornata (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Entella Avellino (LaPresse)

Entella Avellino sarà diretta dall’arbitro Abbattista della sezione Aia di Molfetta; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 35^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Comunale di Chiavari, dove andrà in scena una sfida bollente nella lotta salvezza. I padroni di casa della Virtus Entella hanno infatti solamente 36 punti: posizione delicatissima per i liguri, che in questo momento rischiano seriamente la retrocessione diretta; un primo obiettivo per l’Entella potrebbero essere i playoff, anche se le distanze sono talmente ridotte che naturalmente sperare anche nella salvezza immediata è più che legittimo, a maggior ragione se oggi arrivasse la vittoria in uno scontro diretto così delicato.

L’Avellino infatti è appena tre punti avanti all’Entella, dunque oggi potrebbe fare un passo avanti decisivo verso la salvezza, rimanere sostanzialmente nella stessa posizione oppure ritrovarsi nei guai fino al collo. L’esordio di Claudio Foscarini, arrivato settimana scorsa al posto di Walter Novellino, è stato eccellente grazie alla vittoria contro una squadra in grande forma come il Perugia, ma naturalmente una sola vittoria non basta: serve dare continuità per raggiungere la salvezza, se possibile magari anche con qualche giornata d’anticipo. Sicuramente già da oggi ne sapremo di più su quali potranno essere gli orizzonti degli irpini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Avellino sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 9, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Comunale di Chiavari anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA AVELLINO

Queste potrebbero essere le probabili formazioni per Entella Avellino. Partiamo dai padroni di casa della Virtus Entella e notiamo che Alfredo Aglietti dovrebbe scegliere il 3-5-2: Iacobucci in porta; Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi nella retroguardia a tre; De Santis esterno destro, Ardizzone, Acampora e Crimi nel cuore della mediana, con Gatto sulla fascia sinistra; infine il tandem d’attacco formato da De Luca e La Mantia. Claudio Foscarini potrebbe invece schierare l’Avellino con il 4-4-1-1: fra i pali Lezzerini; Pecorini terzino destro, Ngawa e Laverone difensori centrali, Rizzato a sinistra; nel quartetto di centrocampo Molina, D’Angelo, Moretti e De Risio; Asencio trequartista in appoggio alla punta centrale Castaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Entella e Avellino, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Entella infatti pagherebbe 2,15 volte la posta in palio, mentre la quota è abbastanza più alta per la vittoria esterna dell’Avellino, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,15. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida di Chiavari infatti è proposto a 3,15.

