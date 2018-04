Formula E Gp Roma 2018/ Streaming video e diretta tv: qualifiche, gara, classifica, vincitore e podio

Diretta Formula E Gp Italia 2018 Roma info streaming video e tv. La vetture elettriche in pista sul circuito dell'Eur per la settima prova del mondiale con Vergne leader in classifica

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula E: Sam Bird - LaPresse

Oggi, sabato 14 aprile, torna protagonista la Formula E: l’appuntamento è attesissimo perché si tratta dell’ePrix d’Italia 2018 sul circuito di Roma, che segna il debutto del nostro Paese nel Mondiale per le monoposto elettriche. La Formula E dunque fa tappa nella nostra Capitale: Roma ha fortemente voluto un ePrix di questa categoria che potrebbe essere il futuro dell’automobilismo mondiale. Si tratterà del primo Gran Premio di sempre per la Formula E in Italia, ospitato sul circuito realizzato nel quartiere Eur di Roma, che misura 2,84 km e sarà caratterizzato da un totale di 21 curve. Andiamo a conoscere subito quali saranno gli appuntamenti della giornata di oggi, che sicuramente attirerà l’attenzione anche di chi normalmente non segue la Formula E. La prima notizia fondamentale da dare è relativa al fatto che qualifiche e gare sono tutte previste nella stessa giornata. Sarà dunque un sabato ricchissimo: appuntamento alle ore 12.00 per le qualifiche, che culmineranno alle ore 12.45 con la Super Pole riservata ai cinque migliori piloti della prima fase dell’ora di prove ufficiali, poi alle ore 16.00 ecco la partenza della gara, il primo ePrix di Roma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP ITALIA 2018 DI FORMULA E, ROMA

L’invito per chi può è naturalmente quello di vivere dal vivo l’ePrix a Roma, per scoprire il mondo della Formula E. Tutti gli appassionati che non potessero recarsi nella Capitale potranno comunque seguire la lunga giornata romana della Formula E, che sarà disponibile tramite i canali Mediaset, che detiene i diritti esclusivi per l'Italia per il Mondiale di Formula E. Sia la sessione delle qualifiche sia la gara saranno infatti visibili in diretta tv in chiaro sul canale Italia 2, che trovate al numero 35 del telecomando, ma eccezionalmente anche su Italia 1. La telecronaca sarà affidata a Nicola Villani e Francesco Neri, ma saranno presenti a Roma anche Ronny Mengo, Irene Saderini, Claudia Peroni e Fabiano Vandone nello studio e Anna Capella, Alessandro Cracco e Marta Rigoni inviati ai box. La diretta streaming video di entrambe le sessioni sarà garantita sul portale Sportmediaset.com, che offrirà la visione degli appuntamenti di questo sabato 14 aprile 2018 in maniera libera e gratuita.

FORMULA E, GP ROMA 2018: I PROTAGONISTI

La Formula E debutta a Roma, giustamente chi non segue con assiduità il Mondiale delle monoposto elettriche potrebbe chiedersi chi sono i piloti principali protagonisti della categoria. Citazione doverosa per Luca Filippi, che cercherà di onorare al meglio il tricolore, tuttavia nella classifica del Mondiale Piloti spicca in modo nettissimo il leader Jean Eric Vergne, forte di ben 109 punti di cui ben 28 conquistati nello scorso appuntamento di Punta del Este, in Uruguay, che ha chiuso la serie di tre ePrix consecutivi in America Latina. Siamo esattamente a metà stagione, visto che quello di Roma sarà il settimo appuntamento su dodici in programma: Vergne guida il Mondiale con ben 30 lunghezze di vantaggio su Felix Rosenqvist, che è secondo a quota 79 punti e precede di un soffio Sam Bird, terzo con 76 punti. Più lontani tutti gli altri, a cominciare da altre due vecchie conoscenze della Formula 1, come Vergne: quarto Sebastien Buemi a quota 52, quinto Nelson Piquet jr con 45 punti.

