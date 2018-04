Frosinone Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

14 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Frosinone Spezia, Serie B 35^ giornata (Foto LaPresse)

Frosinone Spezia, che sarà diretta dall’arbitro Minelli, si gioca alle ore 15:00 di sabato 14 aprile ed è una delle partite che rientrano nel programma della 35^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. In campo troviamo due squadre che rischiano di non arrivare ai loro obiettivi: il Frosinone è stato a lungo tra le prime due della classe e punta con decisione alla promozione diretta, ma l’ultima sconfitta ha consentito al Palermo di effettuare l’aggancio in seconda piazza e adesso si tratta di tenere botta anche rispetto alle squadre che seguono, per evitare di dover giocare i playoff come lo scorso anno. Gli spareggi sono invece il traguardo cui aspira lo Spezia; reduci dal bel pareggio contro la capolista Empoli, i liguri tuttavia sono al momento fuori dalle prime otto e devono recuperare due lunghezze, sapendo che anche nel loro caso la corsa sarà dura e coinvolgerà più realtà. Dunque, sono tre punti che entrambe le squadre vogliono prendere per continuare a sperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

IL CONTESTO

Il Frosinone ha perso a Parma lo scorso sabato, di fatto sublimando in termini negativi un periodo poco brillante. Il 2-1 al Venezia, arrivato in rimonta, rimane l’unica vittoria nelle ultime cinque partite; qui i ciociari hanno segnato due volte e lo hanno fatto soltanto in questa partita già citata. Avendo perso Daniel Ciofani, adesso le cose si fanno davvero difficili: Moreno Longo continua a credere nella promozione diretta ma servirà aumentare nuovamente il passo e ritrovare il feeling con il gol, per evitare di essere definitivamente scavalcati dal Palermo e magari perdere qualche altra posizione in classifica, cosa che obbligherebbe a giocare anche il primo turno dei playoff. Lo Spezia è decimo, e tutto il suo campionato è stato caratterizzato dall’incostanza: non una novità per la squadra ligure, che se non altro è imbattuta da tre partite e si è anche permessa di vincere a Cittadella prima di frenare l’Empoli. Tuttavia la formazione di Fabio Gallo ha perso tante occasioni: i pareggi interni contro Ascoli e Ternana arrivati nel girone di ritorno sono sanguinosi, con 4 punti in più oggi lo Spezia sarebbe ampiamente in zona playoff e dovrebbe preoccuparsi esclusivamente di mantenere la posizione, invece in questo modo è costretto a inseguire e tecnicamente dovrà fare punti anche allo Stirpe.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPEZIA

Moreno Longo dovrebbe disporre il suo Frosinone con il 3-4-3: Dionisi, Ciano e Citro i tre giocatori offensivi destinati a prendersi la vittoria, mentre a centrocampo dovrebbe arrivare la spinta sulle corsie di Matteo Ciofani e Andrea Beghetto anche se potrebbe avere spazio sulla sinistra Soddimo, che aumenterebbe senza ombra di dubbio la trazione anteriore dei ciociari. In mezzo al campo si va verso la conferma della coppia formata da Chibsah e Maiello; Terranova, Ariaudo e Nicolò Brighenti saranno il terzetto difensivo a protezione di Vigorito, che ormai ha soffiato il posto a Bardi. Lo Spezia sarà invece in campo con il 4-3-3: nel suo tridente Gilardino è la prima punta con Marilungo da una parte e il ballottaggio tra Ammari e Palladino per occupare l’altro versante. A centrocampo Juande dovrebbe essere il regista con Pessina e Maggiore che agiscono invece in qualità di mezzali; De Col e Walter Lopez sulle corsie laterali come sempre, Giani e Terzi la coppia di difensori centrali che copriranno il portiere, con Manfredini ancora favorito su Raffaele Di Gennaro.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Frosinone parte favorito secondo i pronostici emessi dall’agenzia di scommesse Snai: infatti il segno 1 che identifica la vittoria dei ciociari ha un valore di 1,75 contro il 5,00 che rappresenta la quota per il successo esterno dello Spezia, per il quale dovrete giocare il segno 2. L’eventualità del pareggio è come sempre contraddistinta dal segno X e, se le cose allo Stirpe dovessero effettivamente andare in questo modo, il guadagno su questa partita di Serie B per voi sarebbe di 3,40 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

