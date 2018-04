Genoa Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo a Marassi, 32^ giornata di Serie A (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Genoa Crotone sarà diretta dall’arbitro Irrati; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 32^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per uno dei quattro anticipi odierni. Il Genoa di Davide Ballardini sembra essere ormai al riparo da rischi nella lotta salvezza: 35 punti e soprattutto ben otto squadre alle proprie spalle fanno pensare che per il Grifone quest’anno la permanenza in Serie A dovrebbe arrivare senza problemi. Oggi naturalmente c’è l’occasione per sigillare definitivamente questo traguardo e festeggiarlo davanti ai propri tifosi, che a Marassi hanno festeggiato poco quest’anno, dato che il Genoa ha conquistato più punti in trasferta, 20 contro 15 per la precisione.

Il Crotone invece di punti ha estremo bisogno: i calabresi sono a quota 27 in classifica e sono in piena bagarre. La squadra di Walter Zenga sin qui non ha fatto male tutto sommato, considerando ad esempio i ben sette punti in più rispetto allo scorso torneo, tuttavia in questa stagione il contesto è diverso, ci sono molte squadre racchiuse in pochi punti e la quota salvezza sarà quasi certamente più alta. Di conseguenza sarà importante ottenere quanti più punti possibile senza guardare in faccia a nessuno, come era riuscito al Crotone appunto nella grande rimonta di un anno fa. Contro un Genoa in casa non fenomenale, si potrebbe dunque cercare il colpaccio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Crotone sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 18.00: l’appuntamento è su Sky Calcio 2 oppure su Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Ferraris anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CROTONE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Crotone. Problemi sia per Ballardini sia per Zenga, che hanno diversi giocatori indisponibili ai quali si aggiungono uno squalificato a testa, cioè Rigoni e Capuano. Tenuto conto di tutto questo, il Genoa dovrebbe schierarsi con il modulo 3-5-2: Perin in porta, protetto da Rossettini, Spolli e Zukanovic; diversi ballottaggi ancora aperti a centrocampo, dove potremmo avere Bertolacci perno affiancato dalle mezzali Bessa (oppure Medeiros) e Hiljemark, esterni sicuro Laxalt a sinistra, possibile ballottaggio Lazovic-Pereira a destra. In attacco Pandev e uno fra Lapadula e Galabinov. Per il Crotone disegniamo un 4-3-3 con Cordaz in porta; Faraoni terzino destro, Ceccherini e Ajeti centrali, Martella a sinistra; in mediana il terzetto con Stoian, Barberis e Mandragora; nel tridente, Ricci e Trotta ai fianchi della prima punta, che dovrebbe essere Simy.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Genoa e Crotone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Genoa infatti pagherebbe 1,85 volte la posta in palio, mentre per la vittoria esterna del Crotone si sale in modo piuttosto evidente, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,75. La quota per il pareggio a Marassi è infine intermedia e potrebbe essere stuzzicante per gli scommettitori: anche il segno X è proposto infatti a 3,35.

