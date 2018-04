Giana Erminio-Lucchese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Erminio-Lucchese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Giana Erminio-Lucchese, LaPresse

Giana Erminio-Lucchese, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, sabato 14 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A.

Tre pareggi nelle ultime tre partite di campionato stanno portando avanti la Lucchese nella politica dei piccoli passi che sta avvicinando la squadra allenata da Lopez verso la salvezza. Lucchese ora con cinque punti di vantaggio su un Arezzo che pure con la sua recente serie positiva, in barba ai nove punti di penalizzazione subiti, sta facendo saltare il banco. Lucchese ora a tre punti dal Giana Erminio che, dopo due sconfitte consecutive contro Pisa e Prato (realizzando quattro gol in due partite, ma subendone ben sette) è un punto fuori dalla zona play off. Per la formazione di Gorgonzola la salvezza resta l'obiettivo primario stagionale, ma dopo essere stata per lungo tempo nella parte medio alta della classifica, per i nerazzurri sarebbe una delusione mancare la post season, soddisfazione anche a livello di prestigio. Ma la Lucchese proverà ad approfittare delle debolezze avversarie per chiudere anticipatamente il discorso salvezza.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO LUCCHESE

Presso lo stadio Comunale Città di Gorgonzola, scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa del Giana Erminio schierati con Taliento in porta, Sosio in posizione di terzino destro e Concina in posizione di terzino sinistro, mentre il nigeriano Bonalumi e Foglio saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Marotta e Greselin, mentre Iovine sarà l'esterno laterale di centrocampo e Chiarello sarà invece l'esterno di fascia mancina. In attacco, ci sarà Bruno a far coppia con il ghanese Okyere. Risponderà la Lucchese con Albertoni tra i pali e una difesa a tre composta da Bertoncini, Baroni e Capuano. Russu sarà chiamato a presidiare la fascia destra, mentre sul lato opposto del campo si muoverà Cecchini. I centrali di centrocampo saranno Damiani, Arrigoni e Buratto, in attacco al fianco di Sean Parker sarà schierato Fanucchi, autore di una doppietta nell'ultimo match interno dei rossoneri disputato contro l'Arzachena.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà il Giana Erminio allenato da Cesare Albé schierato con un 4-4-2, mentre la Lucchese di Giovanni Lopez affronterà la sfida con un 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato è terminato tre a zero per il Giana Erminio allo stadio Porta Elisa di Lucca, con gol decisivi di Perna, Pinardi e Okyere. Giana Eminio sempre vincente contro la Lucchese da quando è salito tra i professionisti, e anche nell'ultima sfida a Gorgonzola, con Okyere che ha messo la firma sull'uno a zero per i lombardi del 6 maggio 2017.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.10 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.15 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.55 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.