Juventus, Allegri/ “Buffon esempio da 20 anni, Oliver ha fatto come al gioco del Monopoli…”

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Si torna a parlare di Gigi Buffon e dello sfogo post Real Madrid-Juventus. Poco fa si è infatti tenuta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, in vista della gara di Serie A contro la Sampdoria, in programma domani sera alle ore 18:00. Il Conte Max si schiera fermamente dalla parte del suo portiere: «Giudicare da fuori è troppo facile – attacca l’ex allenatore del Milan - Gigi per 20 anni è stato un esempio in campo e fuori. Se per una volta, in una situazione difficile e complicata, dopo che gli è pura stata tolta la possibilità di parare quel rigore a Ronaldo, si lascia andare a determinate esternazioni non lo condanno». In effetti è la prima volta che il capitano juventino si lascia andare a dichiarazioni così forti, come quelle all’indirizzo di Michael Oliver, l’arbitro di Real-Juve che ha fischiato un calcio di rigore molto dubbio al 93esimo del match, e che ha poi espulso lo stesso Buffon.

“OLIVER HA DIRETTO BENE PER 90 MINUTI, POI…”

«Dalla poltrona senza emozioni il giorno dopo è facile giudicare le sue parole – ha proseguito Allegri - sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia». L’allenatore juventino usa un paragone ludico nel commentare la prestazione del giovane direttore di gara britannico: «L’arbitro ha diretto bene nei 90 minuti – ha detto - purtroppo come a Monopoli ha beccato il cartellino degli imprevisti ed è andato un po’ in confusione». Stando a quanto ha spiegato Allegri, è stato giudicato male anche il recupero, visto che sono stati concessi 180 secondi, con una sola sostituzione e nessun infortunio: «Ma ora basta parlare del Real – ha chiosato - pensiamo alla Samp».

