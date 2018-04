Livorno-Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno-Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Livorno-Pisa, LaPresse

Livorno-Pisa, diretta dal signor Prontera di Bologna, sabato 14 aprile 2018 alle ore 17.00, sarà una delle sfide del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Derby sempre sentitissimo, la sfida tutta toscana tra Livorno e Pisa. Stavolta ci sarà più gusto perché si tratterà di una vera sfida ad eliminazione. La classifica del girone A recita: Siena 61 punti, Livorno 60, Pisa 58 ma con una partita disputata in più. Per sperare nella Serie B diretta, per i nerazzurri non c'è altro risultato che la vittoria. Dall'altra parte, c'è solo la vittoria allo stesso modo, ma un pareggio, anche se di fatto potrebbe estromettere il Pisa dalla corsa, consentirebbe ai nerazzurri di dare la mazzata finale ad un Livorno che ha letteralmente gettato alle ortiche una promozione diretta che sembrava ormai acquisita. Tante le occasioni perdute per il Livorno che ha richiamato in panchina Andrea Sottil ma per la promozione diretta, oltre a non sbagliare più nulla, dovrà sperare che il Siena compia almeno un altro passo falso. Altrimenti saranno play off, scenario al momento più probabile anche per il Pisa che all'andata si è tolto lo sfizio di battere i rivali di sempre, e che potrebbe accontentarsi di uno 'sgambetto' per poi giocarsi i play off, magari in pole position.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che sarà trasmesso in diretta tv in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre free, ovvero Sportitalia, visibile in diretta streaming video via internet sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PISA

Le probabli formazioni della sfida che andrà in scena presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa labronici scenderanno in campo con Pulidori in porta, Perico, Pirrello e Manconi al centro della difesa, con Borghese che non sarà della partita, squalificato dopo l'espulsione subita nella trasferta di Olbia. Morelli sarà l'esterno destro e Bresciani l'esterno laterale mancino, con Luci, Bruno e Valiani che giocheranno al centro della mediana. In attacco, confermato il tandem Maiorino-Montini. Risponderà il Pisa con Voltolini tra i pali, Birindelli schierato in posizione di terzino destro e Filippini schierato in posizione di terzino destro, mentre i difensori centrali saranno Lisuzzo e il montenegrino Sabotic. A centrocampo, l'austriaco Gucher si muoverà per vie centrali al fianco di Maltese, mentre Lisi giocherà sull'out di destra e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Di Quinzio. In attacco, confermata la coppia composta da Eusepi e Negro.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Alla guida del Livorno è tornato Andrea Sottil, che schiererà un 3-5-2 per provare a ripartire e rimediare a una situazione che ora non dipende più dai risultati degli amaranto. Dall'altra parte, 4-4-2 per il Pisa di Mario Petrone. Nel match d'andata di questo campionato, allo stadio Arena Garibaldi, vittoria di misura per il Pisa che con un gol di Eusepi ha piegato il Livorno. Il derby non si disputa in casa dei labronici dal campionato di Serie B 2008/09, uno a uno all'Arsenza il 20 settembre 2008, mentre il Livorno non batte il Pisa in casa dal 14 ottobre 2001, due a zero per gli amaranto il risultato finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.30 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.20 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.