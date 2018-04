Novara Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Ternana info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Piola sfida salvezza di Serie B, 35^ giornata (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Novara-Ternana, LaPresse

Novara Ternana sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione Aia di Rimini; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 35^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Silvio Piola della città piemontese, dove andrà in scena una sfida bollente nella lotta salvezza. Il Novara ha 39 punti e se il campionato finisse oggi sarebbe salvo: ci sono però ancora ben otto giornate da vivere in poco più di un mese in questo folle finale del campionato cadetto e dunque non è certo il momento per mettersi a fare calcoli. Per ora si deve pensare solamente a fare quanti più punti possibile, a maggior ragione nella giornata in cui il calendario ti oppone all’ultima in classifica.

La Ternana dunque è il fanalino di coda: gli umbri però non sono spacciati, perché come da tradizione in Serie B le distanze sono brevi e la rimonta è ancora possibile, a maggior ragione dopo la larga e bellissima vittoria della scorsa giornata contro il Cittadella, che ha sicuramente riportato l’entusiasmo nella squadra e in tutto l’ambiente ternano. Certo, i margini di errore adesso sono ridottissimi per i rossoverdi: bisogna fare punti ovunque, possibilmente già oggi al Piola per accorciare le distanze nelle parti basse della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Ternana sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 10, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TERNANA

Ora è giunto il momento di esaminare le probabili formazioni per Novara Ternana. Domenico Di Carlo dovrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-3: Montipò in porta; Golubovic terzino destro, Troest e Chiosa difensori centrali, Calderoni a sinistra; nel terzetto di centrocampo Ronaldo, Casarini e Moscati; infine il tridente d’attacco con Di Mariano, Puscas e Dickmann. Quanto alla Ternana, Luigi De Canio dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2: Sala fra i pali; Defendi, Signorini e Gasparetto nella linea difensiva a tre; a centrocampo da destra a sinistra Vitiello, Paolucci, Angiulli e Ferretti; Tremolada trequartista alle spalle degli attaccanti Piovaccari e Montalto.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Novara e Ternana, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Novara infatti pagherebbe 2,00 volte la posta in palio, mentre la quota è abbastanza più alta per la vittoria esterna della Ternana, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,90. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Piola infatti è proposto a 3,20.

