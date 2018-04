Olbia-Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia-Prato: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Olbia-Prato, LaPresse

Olbia-Prato, diretta dal signor Moriconi di Roma 2, sabato 14 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Per l'Olbia, recupero amaro contro l'Arezzo nell'ultima partita disputata, recupero della ventottesima giornata di campionato. Sembrava tutto facile per i sardi con i gol di Ragatzu e Biancu nei primi diciassette minuti del match, ma i toscani con le reti messe a segno da Cenetti, Cellini e Cutolo hanno ribaltato completamente la situazione, ribaltando le loro ambizioni di salvezza e complicando il cammino play off dell'Olbia, ora agganciata al primo posto dal Pontedera. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite per i sardi che sembrano non credere pienamente nella possibilità di partecipare alla post season per la Serie B come premio per una stagione giocata comunque a ottimi livelli, con i nove punti di distanza dalla zona play out che rappresentano una garanzia pressoché totale per l'obiettivo salvezza. Il Prato è reduce da un'importante impennata d'orgoglio, tre a due al Giana Erminio nell'ultimo impegno casalingo e punti di distanza dal penultimo posto che si sono ridotti a cinque, con i biancazzurri toscani che in queste ultime quattro partite di campionato punteranno esclusivamente a non staccarsi eccessivamente dalle squadre che li precedono in classifica, per garantirsi la partecipazione ai play out e tentare il tutto per tutto per il raggiungimento della salvezza.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PRATO

Presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa sardi affronteranno la sfida con Aresti tra i pali, Delvecchio schierato in posizione di terzino destro e Cotali schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Iotti e Dametto saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Biancu, Muroni e Feola, mentre Murgia si muoverà da trequartista, alle spalle del duo d'attacco Ragatzu-Senesi. Risponderà il Prato con Alastra in porta, Cistana sull'out difensivo di destra e Seminara sull'out difensivo di sinistra, con Coccolo e Casale impiegati come centrali nella difesa a quattro. A centrocampo terzetto titolare composto da Bertoli, Fantacci e Gargiulo, mentre sul fronte offensivo saranno schierati dal primo minuto nel tridente Piscitella, Carletti e Tommaso Ceccarelli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto nella sfida tra Olbia e Prato saranno il 4-3-1-2 scelto dal tecnico dei sardi, Bernardo Mereu, ed il 4-3-3 impiegato dall'allenatore dei toscani, Pasquale Catalano. Nel match d'andata di questo campionato, Prato vincente di misura in casa contro i sardi, uno a zero deciso da un'autorete di Ogunseye. Toscani vincenti anche nell'ultimo precedente tra le due formazioni disputato a Prato, due a uno il risultato finale con doppietta di Romano e Olbia capace solamente di accorciare le distanze con Kouko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.60 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.60 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 6.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.