Pagelle/ Atalanta-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 32^ giornata, primo tempo)

Pagelle Atalanta Inter: Fantacalcio, i voti della partita di San Siro, 32^ giornata di Serie A. Valutazione del primo tempo della sfida dell'Atleti Azzurri di Bergamo.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Atalanta Inter - La Presse

Atalanta e Inter si stanno sfidando nel quarto anticipo della 32^ giornata di Serie A 2017-18, il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo. Di certo finora i nerazzurri non stanno meritando la sufficienza, in particolare Cancelo (5) e D'Ambrosio (5,5) che hanno regalato troppi palloni agli avversari per poter essere giudicati positivamente. La squadra di Spalletti si rende pericolosa solamente con Perisic (6) che a pochi minuti dall'intervallo grazia Berisha (6,5) calciando a lato da posizione ottimale. Decisamente molto pericolosi gli orobici dalle parti di Handanovic (7) che sta facendo di tutto per negare il primo gol in Serie A al giovane Barrow (7), autentica rivelazione della serata. L'attaccante gambiano non sta facendo rimpiangere Ilicic e Petagna, oggi indisponibili, a differenza di Papu Gomez (5,5) che a inizio gara si è mangiato un gol grosso come una casa sciupando la grande giocata di Cristante (6,5). L'augurio è che la seconda frazione di gioco si riveli all'altezza della prima, e che anche Icardi (5,5) lasci una traccia della sua presenza.

VOTO ATALANTA 6,5 - Partenza aggressiva per gli uomini di Gasperini che mantengono ritmi elevati anche nei minuti successivi, sfiorando a più riprese il gol.

MIGLIORE ATALANTA: BARROW 7 - Il capocannoniere della Primavera sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per sfondare anche nella prima squadra.

PEGGIORE ATALANTA: TOLOI 5 - Colleziona il giallo per somma di falli e viene messo sotto con troppa facilità da Perisic.

VOTO INTER 5,5 - I nerazzurri ballano parecchio in difesa e solamente per caso non vengono puniti dagli orobici. Gli uomini di Spalletti faticano a costruire gioco e a comunicare con Icardi.

MIGLIORE INTER: HANDANOVIC 7 - L'estremo difensore sloveno ce la sta mettendo tutta a mantenere inviolata la porta nonostante le amnesie dei nerazzurri.

PEGGIORE INTER: CANCELO 5 - Per il numero di palloni regalati e per come sta interpretando male la partita viene la tentazione di giudicarlo come il migliore dell'Atalanta. (Stefano Belli)

