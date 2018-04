Perugia Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Venezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Affascinante sfida di Serie B al Curi, 35^ giornata (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Perugia Venezia (LaPresse)

Perugia Venezia sarà diretta dall’arbitro Martinelli della sezione Aia di Roma 2; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 35^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Renato Curi del capoluogo umbro. Uno sguardo alla classifica è sufficiente a capire che si tratta di un importante scontro diretto in zona playoff: 53 punti per il Perugia, mentre il Venezia è a quota 50. Il Perugia di Roberto Breda ha dunque la possibilità di fare un passo avanti forse definitivo verso l’obiettivo di rimanere fra le prime otto a fine stagione, tenendo anche accesa la speranza di inseguire il secondo posto, anche se dopo la sconfitta di Avellino l’obiettivo della promozione diretta appare certamente più lontano: l’occasione per ripartire subito è comunque ghiotta e non va persa.

Il Venezia è in una situazione più delicata, perché la posizione dei lagunari è quella che inseguono tutte le squadre che puntano a inserirsi in zona playoff da qui al termine del campionato. Una sconfitta potrebbe dunque mettere a rischio il piazzamento fra le prime otto, che sarebbe comunque un eccellente traguardo per il Venezia, che ricordiamo essere una neopromossa; d’altro canto, una vittoria esterna sul campo di una diretta rivale sarebbe un enorme passo avanti e potrebbe dare ai ragazzi di Inzaghi una spinta formidabile, anche a livello psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Venezia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Curi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VENEZIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Perugia Venezia. Roberto Breda dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-5-2: in porta Leali; retroguardia a tre con Volta, Magnani e Del Prete; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Mustacchio, Gustafson, Kouan, Germoni e Colombatto; infine il tandem d’attacco che sarà formato da Cerri e Di Carmine. La risposta del Venezia di Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi a uno speculare 3-5-2 con Vicario fra i pali, protetto da Cernuto, Domizzi e Bruscagin; ecco poi nel centrocampo a cinque Frey, Stulac, Pinato, Falzerano e Garolafo, in fine la coppia d’attacco che dovrebbe vedere titolari Litteri e Zigoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Perugia e Venezia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Perugia infatti pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota è abbastanza più alta per la vittoria esterna del Venezia, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,55, a indicare comunque un colpaccio possibile. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Curi infatti è proposto a 3,20.

