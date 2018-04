Pescara Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Match tradizionale all’Adriatico, 35^ giornata Serie B (oggi 14 aprile)

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pescara-Bari, LaPresse

Pescara Bari sarà diretta dall’arbitro Pinzani della sezione Aia di Empoli; la partita si gioca oggi, sabato 14 aprile, per la 35^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. Gli abruzzesi stanno vivendo una stagione decisamente complicata e con appena 38 punti in classifica dovranno ancora lottare duramente nelle ultime otto giornate: le ambizioni di inizio campionato erano altre, considerando pure che il Pescara era appena retrocesso dalla Serie A, ma adesso l’unico obiettivo deve essere evitare il secondo scivolone consecutivo, che sarebbe drammatico per la società abruzzese.

Per il Bari 54 punti disegnano una situazione ben diversa e ultimamente sta migliorando anche il rendimento in trasferta, che per molti mesi era stato il tallone d’Achille della squadra di Fabio Grosso. Anche i pugliesi però non potranno certo permettersi di allentare la tensione: i playoff sono ancora da conquistare e volendo pensare in grande ci sono ancora possibilità di puntare addirittura al secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta. Missione difficile, ma avere un grande obiettivo può solo fare bene: in ogni caso, i punti che arriveranno da qui al termine dovranno servire ad ottenere la posizione migliore anche in ottica tabellone playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Bari sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Adriatico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BARI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Pescara Bari. Per quanto riguarda gli abruzzesi, Giuseppe Pillon potrebbe scegliere un 3-5-2 con Fiorillo fra i pali; Gravillon, Coda e Perrotta nella retroguardia a tre; Balzano, Carraro, Brugman, Coulibaly e Crescenzi da destra a sinistra nella folta linea di centrocampo; Bunino e Mancuso a formare il tandem d’attacco. Fabio Grosso potrebbe invece schierare il suo Bari con il 4-3-3: Micai fra i pali; Anderson terzino destro, Marrone ed Empereur difensori centrali, Sabelli a sinistra; nel terzetto di centrocampo Petriccione, Henderson e Tello, infine Cissè, Nenè e Improta a comporre il tridente d’attacco pugliese.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico molto incerto per questa partita fra Pescara e Bari, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che comunque concede un leggero vantaggio agli abruzzesi: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Pescara infatti pagherebbe 2,55 volte la posta in palio, mentre la quota sale di poco per la vittoria esterna del Bari, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,85. L’esito meno probabile è il pareggio, ma anche in questo caso le differenze sono minime: il segno X per la sfida dell’Adriatico infatti è proposto a 3,05.

