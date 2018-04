Pistoiese-Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese-Arzachena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Pistoiese-Arzachena, LaPresse

Pistoiese-Arzachena, diretta dal signor Rossetti di Ancona, sabato 14 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Si trovano di fronte due squadre vicinissime in classifica, trentanove punti per la Pistoiese e trentotto per l'Arzachena, con le due squadre che mantengono rispettivamente sei e cinque punti di vantaggio rispetto alla zona play out. In realtà per Pistoiese e Arzachena è più vicina la zona play off al momento, ma per entrambe le squadre sarà importante ottenere al più presto la salvezza diretta, obiettivo fondamentale di inizio stagione. I pareggi sono la cifra identificativa delle due squadre nell'ultimo periodo. Tre 'X' di fila per la Pistoiese contro Viterbese, Lucchese e Piacenza, ben quattro per i sardi, che hanno pareggiato in serie contro Cuneo, Prato, Alessandria e Lucchese. Una strategia non frutto del caso, risultati che sono infatti utili per compiere quei piccoli passi necessari per tenere a bada le dirette concorrenti nella lotta per la salvezza. Con l'Arezzo in grande ripresa nonostante la penalizzazione, fare punti in queste ultime quattro partite sarà fondamentale per evitare rischi in extremis.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Melani di Pistoia si confronteranno le seguenti probabili formazioni: padroni di casa orange scenderanno in campo con Zaccagno tra i pali, Mulas schierato in posizione di terzino destro e Zappa schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Quaranta e Zullo formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Luperini, Hamlili e Picchi per vie centrali, mentre Nardini giocherà sulla fascia destra e Regoli sarà l'esterno laterale mancino. In attacco sarà confermato Ferrari nel ruolo di unica punta. Risponderà l'Arzachena con Ruzittu a difesa della porta, Trillò impiegato come laterale di destra in difesa e Peana esterno mancino, mentre Sbardella e Piroli giocheranno al centro della retroguardi. Casini sarà schierato come mediano arretrato davanti alla difesa, con Nuvoli e Curcio che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. L'esterno di fascia destra a centrocampo sarà La Rosa e l'esterno di fascia sinistra sarà Bertoldi, mentre l'unica punta di ruolo sarà Sanna.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli simili a confronto per le due formazioni, con un centrocampo molto abbottonato da una parte e dall'altra. 4-5-1 per la Pistoiese allenata da Paolo Indiani, 4-1-4-1 per l'Arzachena guidata in panchina da Mauro Giorico. Le due formazioni si sono trovate di fronte per la prima volta nei professionisti in questa stagione, uno a uno il risultato nel match d'andata disputato in Sardegna, con la Pistoiese in vantaggio con Minardi ma poi raggiunta a sette minuti dal novantesimo da una rete messa a segno da Vano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.25 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.05 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.20 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

