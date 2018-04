Pontedera-Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera-Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Pontedera-Carrarese, LaPresse

Pontedera-Carrarese, diretta dal signor Santoro di Messina, sabato 14 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Momento d'oro in campionato per il Pontedera, reduce da tre vittorie senza aver subito alcun gol, contro Cuneo, Siena e Monza. Stessa sorte per la Carrarese, vincente con un triplo due a zero contro Pisa, Piacenza e Gavorrano. Nove punti da una parte e dall'altra fondamentali nella rincorsa ai principali obiettivi: la Carrarese ha agganciato il quarto posto e rispetto alla Viterbese, con la quale si trova appaiata a quota cinquantadue punti, ha anche una partita in più da disputare. Il Pontedera non solo ha blindato una salvezza che pare ormai certa, con nove punti di vantaggio sulla zona play out, ma si trova ora ad aver agganciato al decimo posto la zona play off, giocandosi un posto per la post season per la promozione che sarebbe un premio per la notevole rimonta effettuata dalla squadra nell'ultimo periodo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CARRARESE

Presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa affronteranno la sfida con Contini in porta e Risaliti, lo svizzero Rossini e Vettori titolari nella difesa a tre, dove mancherà per squalifica Borri, espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Monza. Frare giocherà sulla corsia laterale di destra e Posocco sulla corsia laterale di sinistra, mentre Calcagni, Caponi e Gargiulo si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco ci sarà Grassi a far coppia con Pinzauti. Risponderà la Carrarese con Borra tra i pali, il senegalese Baraye impiegato in posizione di terzino destro e Rosaia impiegato in posizione di terzino sinistro, con Murolo e Ricci centrali di difesa. I tre di centrocampo saranno il ghanese Agyei, Vassallo e Tentoni, mentre Biasci e Bentivegna giocheranno avanzati come trequartisti, alle spalle di Coralli confermato come unica punta di ruolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico vedrà il Pontedera allenato da Ivan Maraia schierato con il 3-5-2, mentre la Carrarese di Silvio Baldini sarà schierata con il modulo ad 'albero di Natale', il 4-3-2-1. Nel match d'andata di questo campionato, disputato presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, netta vittoria dei padroni di casa con il punteggio di quattro a uno, con gol di Bentivegna, Vassallo e doppietta di Tavano per la Carrarese e di Caponi ad accorciare le distanze per il Pontedera. Che nell'ultimo precedente in casa contro la Carrarese ha pareggiato due a due, autogol e pari di Kabashi all'inizio, poi pareggio per i padroni di casa di Di Santo dopo il gol di Miracoli. Nelle ultime quattro stagioni, Pontedera vincente solo una volta contro la Carrarese, nella trasferta del 14 dicembre 2015 vinta per due a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.40 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.05 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.