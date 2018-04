Pro Piacenza-Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza-Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Pro Piacenza-Gavorrano, LaPresse

Pro Piacenza-Gavorrano, diretta dal signor Camplone di Pescara, sabato 14 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida molto delicata per entrambe le formazioni, ma lo sarà ancor di più per i padroni di casa, che sono reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno rimesso in discussione tutte le certezze che la formazione emiliana sembrava aver acquisito in questo campionato. E quello allo stadio Garilli sarà una sorta di spareggio per la salvezza, considerando che la Pro Piacenza ora ha solo due punti di vantaggio sull'Arezzo quartultimo (che per giunta ha disputato anche una partita in meno) e cinque proprio sul Gavorrano che farà visita ai rossoneri in questo turno di campionato.

Gavorrano a quota trenta punti, che non è riuscito però a dare continuità all'importante vittoria interna contro il Cuneo, perdendo sul comunque difficile campo della Carrarese quarta in classifica. Vincere a Piacenza, arrivati ormai a quattro giornate dalla fine della regular season in campionato, significherebbe per i toscani riaprire la corsa alla salvezza diretta, in caso contrario probabilmente i play off sarebbero inevitabili per la formazione neopromossa che ha alzato comunque di molto il livello del proprio rendimento nel girone di ritorno, staccandosi dall'ultimo posto che almeno fino a due mesi fa condivideva, alternandosi, con il Prato. La concretezza del Gavorrano nell'ultimo periodo è stata superiore rispetto a quella di una Pro Piacenza che deve però ritrovare in fretta stimoli e determinazione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA GAVORRANO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Garilli di Piacenza. Gli emiliani padroni di casa schiereranno Gori in porta e una difesa a tre composta da Calandra, Belotti e Battistini. A centrocampo, spazio per Cavagna, Aspas e La Vigna, centrali mentre Messina avrà il compito di presidiare la fascia destra e Belfasti sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, tandem composto da Musetti e Alessandro. Risponderà il Gavorrano con Falcone a difesa della porta e una linea a tre della retroguardia con Bruni, Marchetti e Mori schierati dal primo minuto. La fascia destra sarà compito di Papini e Ropolo sarà l'esterno mancino, mentre Brega e Moscati faranno coppia sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Questo il confronto tattico tra le due formazioni che si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 per la Pro Piacenza allenata da Pea e per il Gavorrano guidato in panchina da Favarin. Il primo incrocio tra i professionisti fra le due formazioni è andato in scena nel match d'andata di questa stagione, con la Pro Piacenza che è passata di misura in casa dei toscani, uno a zero il risultato finale con rete decisiva messa a segno da Alessandro a soli tre minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.10 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 3.55 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

