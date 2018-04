Probabili formazioni/ Atalanta Inter: quote e ultime novità live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Atalanta Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Moduli e titolari, le scelte di Gasperini e Spalletti

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Atalanta Inter (Foto LaPresse)

Atalanta Inter si gioca alle ore 20.45: le due formazioni daranno vita a Bergamo ad un derby lombardo sempre molto interessante e stuzzicante, anche perché in questo caso la posta in palio è decisamente alta. L’Inter insegue un posto nella prossima Champions League, l’Atalanta punta invece a qualificarsi di nuovo alla Europa League: entrambe però hanno frenato nelle ultime due partite, dunque solo una delle due squadre nerazzurre potrà ripartire stasera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia: anche per questo, sarà una sfida da non perdere. Nel frattempo, è doveroso scoprire le ultime notizie relative alle probabili formazioni di Atalanta Inter, con uno sguardo anche alle quote.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico decisamente incerto per Atalanta Inter, le quote proposte dall’agenzia Snai parlano molto chiaro in tal senso: basterebbe dire che il segno 1 è proposto a 2,75 mentre il segno 2 a 2,65, di conseguenza le possibilità di vittoria dell’Atalanta e dell’Inter sono ritenute praticamente identiche. Un po’ più alta la quota per il pareggio, ma senza differenze enormi: il segno X infatti pagherebbe 3,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE SCELTE DI GASPERINI

La squalifica di Petagna si aggiunge alle assenze degli indisponibili Spinazzola, Ilicic, Palomino e Rizzo. Situazione decisamente non ideale per Gian Piero Gasperini, che sta infatti anche pensando a un possibile utilizzo dal primo minuto del giovane talento Barrow: è più probabile però che venga semplicemente schierato Cornelius come prima punta, con il Papu Gomez in appoggio e Cristante ad agire come trequartista, il che porta naturalmente anche alla conferma della coppia De Roon-Freuler in mediana. Gosens è favorito su Castagne per sostituire Spinazzola come esterno sinistro, mentre a destra ci sarà Hateboer. In difesa bisogna invece tenere presente che Caldara non è ancora al top oltre al forfait di Palomino, dunque è probabile che sia titolare Mancini al fianco di Toloi e Masiello, per completare il terzetto davanti a Berisha.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nell’Inter è squalificato Brozovic: focus dunque sulla mediana, dove c’è pure Vecino acciaccato. La logica conseguenza è che al fianco dell’ex Gagliardini dovrebbe giocare Borja Valero, con Rafinha trequartista centrale fra i due esterni Candreva - se ce la farà a giocare dal primo minuto - e Perisic, naturalmente tutti quanti in appoggio alla prima punta Icardi. Il gioco sta convincendo nelle ultime uscite, ma da due giornate non si segna: urge risolvere questo problema per tornare alla vittoria, la freschezza di Karamoh potrebbe essere la mossa a sorpresa - ma più facilmente a partita in corso, a meno che non divenga necessario sostituire Candreva. In difesa invece non dovrebbero esserci novità di alcun genere: Handanovic in porta, Cancelo terzino destro, D’Ambrosio a sinistra e fra loro la coppia centrale con Skriniar e Miranda.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Cornelius. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Bastoni, Caldara, Haas, Melegoni, Barrow.

Squalificato: Petagna.

Indisponibili: Spinazzola, Ilicic, Rizzo, Palomino.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, L. Lopez, Santon, Karamoh, Eder, Pinamonti.

Squalificato: Brozovic.

Indisponibili: Vecino.

