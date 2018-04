Probabili formazioni/ Juventus Sampdoria: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Sampdoria: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Bianconeri senza Barzagli, da valutare De Sciglio ma si rivede Dybala

14 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Sampdoria, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Sampdoria rappresenta il primo posticipo nella 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 aprile. Per i bianconeri l’imperativo è dimenticare la bruciante eliminazione di Champions League, e vendicare la sconfitta subita a Marassi nella partita di andata che rimane al momento l’ultima in campionato. L’obiettivo è quello di confermare il vantaggio sul Napoli o eventualmente di allungare, avvicinando così lo scudetto; i blucerchiati invece continuano a inseguire l’Europa, ma devono recuperare il terreno perso con un calo sensibile che li ha portati in ottava posizione. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium e quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei tecnici alla vigilia della sfida di Serie A, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv sui canali delle due emittenti a pagamento: Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per quanto riguarda il satellite, Premium Sport e Premium Sport HD per il digitale terrestre. Naturalmente ci sarà anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando le applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

I DUBBI DI ALLEGRI

Le fatiche di Champions League ci sono e dunque qualcosa dovrebbe cambiare: Lichtsteiner deve prendere il posto di un De Sciglio non al top, al centro della difesa potrebbe giocare Rugani al posto di uno tra Benatia e Chiellini mentre a sinistra resta comunque confermato Alex Sandro. Anche a centrocampo Massimiliano Allegri potrebbe giocarsela con gli stessi di Madrid, perchè la partita rimane da vincere senza se e senza ma: dunque spazio a Khedira e Matuidi che giocheranno come mezzali, con Pjanic che invece sarà utilizzato in qualità di regista e playmaker davanti alla difesa (a proposito: in porta potrebbe esserci Buffon, che si era riposato contro il Benevento). Davanti si rivede Dybala, che non ha giocato mercoledì sera e dunque è pronto a tornare titolare; con lui quasi certamente ci sarà Higuain, ballottaggio tra Douglas Costa, Mandzukic e Cuadrado per l’altro ruolo di esterno. La bella notizia per Allegri è il possibile ritorno di Bernardeschi nell’elenco dei convocati, da valutare poi se il carrarino avrà già eventualmente spazio nel corso di questa partita.

LE SCELTE D GIAMPAOLO

Marco Giampaolo deve rinunciare a entrambi i suoi terzini titolari: fuori Bereszynski e Murru, devono giocare Sala sulla destra e Regini sulla sinistra ma con Strinic che su questa corsia mancina non parte battuto e potrebbe essere in campo. Silvestre e Gian Marco Ferrari saranno i due centrali a protezione di Viviano; a centrocampo invece torna Edgar Barreto, il paraguaiano è in ballottaggio con Linetty per una maglia da interno mentre dall’altra parte del campo ci sarà quasi certamente Praet, con Lucas Torreira che invece sarà come di consueto il regista davanti alla difesa. Potrebbe cambiare qualcosa rispetto al derby nel reparto offensivo: Caprari si prepara a lasciare il posto a Gaston Ramirez, che dunque potrebbe essere titolare sulla trequarti e accompagnare l’azione di Fabio Quagliarella - ex della partita - e Duvan Zapata, sicura coppia titolare a caccia dei gol con i quali la Sampdoria vuole battere la Juventus per la seconda volta nella stagione.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 11 Douglas Costa, 17 Mandzukic, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli

SAMPDORIA (4-3-3): 2 Viviano; 7 Sala, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 19 Regini; 18 Praet, 34 Torreira, 16 Linetty; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 72 Belec, 92 Tozzo, 3 J. Andersen, 17 Strinic, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 21 Verre, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Murru, R. Alvarez

