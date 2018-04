Probabili formazioni/ Lazio Roma: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Lazio Roma: diretta tv, orario, ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia del derby di Serie A per la 32^ giornata di campionato

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Roma (Foto LaPresse)

Lazio Roma sarà domani sera alle ore 20.45 la grande chiusura della 32^ giornata di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo per dare vita al derby capitolino, sfida sempre affascinante. In più quest’anno c’è in palio la qualificazione alla prossima Champions League e anche il coronamento di una settimana che per la Roma diventerebbe leggendaria, mentre la Lazio ha l’occasione di riscattare subito la delusione di Europa League. Di certo l’attesa è già grande, per cui vediamo quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lazio Roma.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che il derby Lazio Roma sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare sia sul digitale terrestre. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati abbonati alla pay tv di Sky sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD: sul digitale di Mediaset Premium il riferimento saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD. La diretta streaming video della partita di Serie A sarà disponibile tramite le app collegate Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE SCELTE DI INZAGHI

In vista del derby, Simone Inzaghi deve fare i conti con le fatiche e le delusioni di Coppa, anche se una sfida così affascinante potrebbe essere il modo migliore per ripartire. In ogni caso, la Lazio dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1, ma ci sono ancora diversi ballottaggi aperti: sicura naturalmente la presenza di Strakosha in porta, davanti a lui De Vrij, Radu e uno fra Luiz Felipe e Bastos. Sulla destra ballottaggio anche a centrocampo, dove si giocano il posto Marusic e Basta; a sinistra invece ecco Lulic, anche se a dire il vero ci sono ancora chance pure per Lukaku, dunque le fasce potrebbero davvero essere un rebus per Inzaghi. In mediana agirà Lucas Leiva come regista, affiancato da Parolo e Milinkovic Savic: su questo si va sul sicuro. Sulla trequarti invece un altro dubbio: Luis Alberto potrebbe essere favorito su Felipe Anderson in appoggio alla prima punta, che naturalmente sarà il capocannoniere Immobile.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco deve ancora decidere il modulo fra 3-4-3 e 4-3-3: la certezza è che in attacco Perotti al massimo si accomoderà in panchina, si profila una sorta di anomalo ballottaggio fra Juan Jesus ed El Shaarawy, che naturalmente non andrebbero ad occupare lo stesso ruolo. Dalla scelta del mister dipenderà dunque il modulo della Roma: al momento consideriamo più probabile il 3-4-3, di conseguenza ecco che Di Francesco dovrebbe schierare il terzetto composto da Fazio, Manolas e Juan Jesus davanti al portiere Alisson. Gli esterni, cioè Florenzi a destra e Kolarov a sinistra, dovrebbero dunque agire sulla linea di centrocampo, insieme alla coppia in mediana De Rossi-Strootman, mentre anche la posizione di Nainggolan dipenderà dalla scelta del modulo. In questa ipotesi, il belga sarebbe utilizzato da esterno destro (che altrimenti sarebbe El Shaarawy), con Schick oppure Under a sinistra, centravanti naturalmente Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Guerrieri, Vargic, Caceres, Bastos, Wallace, Basta, Di Gennaro, Lukaku, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Patric.

ROMA (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Schick, Dzeko, Nainggolan. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Antonucci, Under, El Shaarawy, Perotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Defrel.

