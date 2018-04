Probabili formazioni/ Milan Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 32^ giornata)

Probabili formazioni Milan Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Gattuso deve rinunciare a Bonucci e Romagnoli, Sarri è senza Mario Rui

14 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Napoli, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Napoli è la grande sfida delle ore 15:00 di domenica 15 aprile: si gioca a San Siro per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Partita dal sapore antico, di quando le due squadre si contendevano gli scudetti; oggi sono i partenopei che inseguono il sogno del tricolore, mentre i rossoneri vogliono continuare a credere in una qualificazione in Champions League molto difficile ma ancora alla portata. Perchè sia così ovviamente bisognerà vincere oggi e poi provare a serrare le fila nelle ultime giornate; in generale comunque il Milan è molto vicino a tornare in Europa, anche se l’obiettivo dichiarato era quello del quarto posto come risultato minimo. Andiamo dunque a dare uno sguardo al modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Napoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali delle due emittenti a pagamento: Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 per quanto riguarda il satellite, Premium Sport e Premium Sport HD per il digitale terrestre. Naturalmente ci sarà anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando le applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

I DUBBI DI GATTUSO

Bonucci squalificato, Alessio Romagnoli infortunato: Gennaro Gattuso deve giocare con due centrali difensivi di riserva, inevitabilmente saranno Musacchio e Cristian Zapata a disporsi davanti a Gigio Donnarumma con Calabria e Ricardo Rodriguez che saranno i terzini Per il resto non dovrebbero esserci troppi cambi, anzi la formazione del Milan sarà la stessa di sempre: unico dubbio come sempre quello che riguarda la prima punta, perchè Kalinic è tornato a far sentire la sua voce con il gol segnato al Sassuolo e dunque potrebbe essere impiegato dal primo minuto in luogo di Cutrone, con André Silva che se la gioca alla pari. Sulle corsie del tridente agiranno Suso e Calhanoglu; a centrocampo invece Lucas Biglia sarà come sempre il perno centrale e l’uomo destinato a dare il ritmo alla squadra, mentre ai suoi lati Kessie e Bonaventura sembrano certi del posto anche perchè non ci sono valide alternative nella rosa, a meno di inserire Locatelli per un naturale turnover che comunque non dovrebbe avere luogo in una partita così delicata come quella contro il Napoli.

LE SCELTE DI SARRI

Ancora più certo della sua formazione Maurizio Sarri: l’allenatore del Napoli deve fare i conti con la squalifica di Mario Rui e deve dirottare Hysaj a sinistra, aprendo alla titolarità di Maggio dall’altra parte. Torna Raul Albiol che sarà impiegato al centro della difesa con Koulibaly, mentre a centrocampo dovrebbe essere ripristinato l’assetto classico con Jorginho che, scontato il turno di squalifica, va a fare il playmaker e Allan che gioca alla sua destra portando dinamismo e intensità, mentre sul centrosinistra Hamsik proverà a essere importante anche in zona gol. In attacco naturalmente scalpita Milik, che ha ritrovato il gol e si candida per guidare il tridente da posizione centrale; tuttavia a giocare dal primo minuto sembra destinato ancora Mertens, ovviamente con Callejon e Lorenzo Insigne che si disporranno come esterni. Una possibile variante potrebbe essere quella di Zielinski avanzato, ma tutt’al più potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il secondo tempo.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 15 G. Gomez, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: A. Conti, A. Romagnoli

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 21 Chiriches, 62 Tonelli, 19 Milic, 27 Machach, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Mario Rui

Indisponibili: Ghoulam

