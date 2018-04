Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (32^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per gli11 che vedremo in campo questo weekend dedicato alla 32^ giornata. Lunga la lista degli squalificati: occhio a Lazio-Roma.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna sotto i riflettori: nelle giornata del 14 e 15 aprile infatti andrà in scena la 32^ giornata del massimo campionato italiano, con un programma abbastanza particolare. Non dimentichiamo infatti che già martedi prossimo il campionato della Serie A tornerà in campo per un importante turno infrasettimanale. Andiamo quindi ora conoscere meglio quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni della serie A che vedremo in campo questo turno: il programma dopo tutto è ben affascinante. Saranno infatti ben 4 gli anticipi del sabato con pure il derby lombardo tra Atalanta e Inter: domenica invece andranno in scena pure gli scontri tra big Milan-Napoli e il Derby della capitale Lazio-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE

Movimenti impotenti nella mediana 5 dei sardi, con Lykogiannis che dovrebbe lasciare il posto a Cigarini e Padoin che quindi dovrebbe spostarsi a destra: Farago, Barella e Ionita dovrebbero poi completare il reparto. Per l’Udinese modulo speculare sul 3-5-2 con Lasagna e Maxi Lopez ancora titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TORINO

Per questa sfida al Bentegodi, Maran perde Giaccherini colpito da squalifica: si rivede quindi Castro nella mediana a 4 con Radovanovic, Hetemaj e Bastien. Sarà invece 3-4-2-1 per i granata, con De Silvestri, Rincon, Baselli e Ansaldi a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CROTONE

Per questo turno Ballardini perde Rigoni, che potrebbe quindi venir sostituito da Bessa a centrocampo. Sarà mediana a 3 per gli squali, con titolari Stoian, Barberis e Mandragora.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Il giudice sportivo ha fermato per questo anticipi sia Brozovic che Petagna: il primo quindi verrà sostituito da uno tra Borja Valero e Vecino in coppia con Gagliardini; il secondo invece lascerà il posto a Cornelius in attacco con il Papu Gomez.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPAL

Nel 4-3-1-2 di Pioli dovrebbero trovare di nuovo posto in attacco Chiesa e Simeone con Saponara sulla trequarti. Per il 3-5-2 della spal invece gli attaccanti titolari dovrebbero essere Paloschi e Antenucci con Floccari a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Per la 32^ giornata di Serie A Donadoni ritrova qualche nome dall’infermeria come Destro e Nagy, oggi titolari. Anche Pecchia ritrova Valoti, con Matos e Heurtaux che dovrebbero farsi vedere almeno dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

11 titolari a San Siro con Gattuso ancora incerto su a chi assegnare la maglia di prima punta: tra i rossoneri però mancheranno Bonucci e Romagnoli. Ballottaggio in avanti anche per Sarri, con Milik pronto a tornare in campo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BENEVENTO

Per la sfida al Mapei Stadium gli acciaccati Lirola e Sensi lasceranno libero il posto a Adjapog e Magnanelli di ritorno dalla squalifica. Per gli stregoni rivedremo Letizia che quindi accompagnerà Tosca, Djimstiti e Sagna in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

Solito ballottaggio tra Buffon e Szczesny tra i pali, con il secondo comunque favorito, visto che il primo ha sulle spalle il difficile match con il Real Madrid. Sarà 11 ufficiale per Giampaolo, con pure Quagliarella e Zapata in punta di attacco.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Per il Derby della Capitale, Di Francesco potrebbe non avere a disposizione Perotti: al suo posto si candidano Under, Schick e Defrel. Pochi dubbi in casa Lazio con l’unico incerto Lulic, prontamente sostituito da Lukaku.

