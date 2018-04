Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (32^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per la 32^ giornata del campionato. Occhio ai big match del turno: Atalanta-Inter, Milan-Napoli e il Derby Lazio-Roma.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

La Serie A torna protagonista e lo fa nelle giornata del 14 e 15 aprile per il tanto atteso 32^ turno: è quindi giunta l’ora di vedere che cosa possono dirci i pronostici stilati dalla nostra redazione. Attenzione però al programma di questa giornata della Serie A, molto impegnativa. Saranno infatti 4 gli anticipi previsti per sabato e quindi alle ore 15.00 la sfida Cagliari-Udinese, con i match Chievo-Torino e Genoa-Ertone previsti alle ore 18.00: a chiudere la serata il big match tra Atalanta e Inter per le ore 20.45. Saranno quindi 6 le sfide che avranno luogo di domenica: ad aprire le danze ecco la sfida tra Fiorentina e Spal. Saranno quindi 3 le partite che avranno inizio alle 15.00 e quindi Bologna-Verona, Sassuolo-Benevento e il big match tra Milan e Napoli. A chiusura ecco poi le sfide tra Juventus e Sampdoria, prevista alle ore 18.00 e il Derby tra Lazio e Roma, atteso alle ore 20.45. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino a quote e pronostici delle partite di Serie A per la32^ giornata.

PRONOSTICO CAGLIARI UDINESE

In campo ecco due club in forte crisi di risultati: nessuna vittoria per sardi e friulani negli ultimi tre turni del campionato. Il pronostico alla Sardegna Arena rimane quindi incerto.

PRONOSTICO CHIEVO TORINO

Viste le tre vittorie di fila rimediate, sono i granata i favoriti oggi al Bentegodi: Mazzarri vuole sfruttare al pieno questo rilancio in chiave europea.

PRONOSTICO GENOA CROTONE

Nonostante le tante defezioni in entrambe le formazioni, sono i grifoni i favoriti oggi sia per il fattore campo come pure per la classifica. I liguri dopo tutto hanno registrato dei buoni risultati utili negli ultimi turni disputati.

PRONOSTICO ATALANTA INTER

La sfida contro la Dea non sarà facile ma l’Inter di Spalletti potrebbe avere una carta in più da giocare in questo derby nerazzurro. Pesante per i bergamaschi l’assenza di Petagna, squalificato.

PRONOSTICO FIORENTINA SPAL

Una Spal decimata potrebbe non essere in grado di fermare la Fiorentina di Pioli, in grande rispolvero in questo finale di stagione. I viola puntano all’Europa e non vogliono certo fermarsi qui avanti al proprio pubblico.

PRONOSTICO BOLOGNA VERONA

Contro un Bologna in grave crisi, il Verona potrebbe anche replicare il successo pesante ottenuto nel turno precedente con il Cagliari. Sarebbe però un errore pensare come risolta la questione Hellas.

PRONOSTICO SASSUOLO BENEVENTO

Di fronte al proprio pubblico il Sassuolo non dovrebbe fallire contro l'ultima in classifica. Va però detto che a questo punto della stagione il match sarà ben duro per i neroverdi.

PRONOSTICO MILAN NAPOLI

Il Milan senza Bonucci e Romagnoli e con giocatori ben stanchi potrebbe essere davvero in difficoltà con il Napoli, che spinge per la prima posizione. La vittoria quindi porrebbe avvero sorridere agli azzurri a San Siro.

PRONOSTICO JUVENTUS SAMPDORIA

Nonostante la delusione Champions, la Juve di Allegri è sempre favorita in campionato: il momento altalenate dei liguri potrebbe solo che aiutare la Vecchia Signora a fuggire in classifica.

PRONOSTICO LAZIO ROMA

Fare un pronostico dl derby della capitale è ben più che complesso, specie con due squadre galvanizzate per quanto successo nelle coppe europee in settimana. La sfida all’Olimpico rimane quindi totalmente aperta.

