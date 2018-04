Real, Zidane/ “Juventus? Nessun furto sul rigore, è una vergogna, Buffon lo capisco”

Real, Zidane in conferenza stampa: “Juventus? Nessun furto, è una vergogna, Buffon lo capisco”. Le parole del tecnico delle Merengues, a tre giorni dalla sfida di Champions League

Zidane, allenatore Real Madrid - LaPresse

A tre giorni dalla sfida fra Real Madrid e Juventus, torna a parlare il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane. Dopo 72 ore di silenzio, l’ex Pallone d’Oro ha alzato la voce, e viste le polemiche scoppiate in seguito al rigore assegnato al 93esimo, ha sbottato così in conferenza stampa: «E' una vergogna che si parli di furto – dice in vista della partita contro il Malaga - sono molto deluso per quello che si dice. Il rigore c’era e l’arbitro lo ha fischiato. Ognuno può dire quello che vuole ma quando si parla di furto, la cosa mi indigna». Non vuole quindi sentire la parola furto il tecnico transalpino, indignato per le accuse nei confronti del direttore di gara Michael Oliver, e indirettamente, verso la compagine spagnola.

“LO SFOGO DI BUFFON? PAROLE A CALDO”

Zidane ha voluto anche commentare le parole di Buffon nel post-partita di mercoledì, e in questo caso Zizou si è schierato dalla parte del 40enne portiere juventino: «Lo sfogo di Buffon? Quello che ha detto ha detto, era a caldo, ma noi abbiamo meritato di qualificarci per le semifinali». La sensazione circolante è che queste polemiche persisteranno anche nei prossimi giorni, e con grande probabilità, anche negli anni a venire: l’episodio famoso del rigore dato al Real al 93esimo, verrà tirato nuovamente in ballo. «C'è odio verso il Real – ha chiuso l’allenatore mettendo tutti a tacere - ma nessuno cambierà le cose come nessuno cambierà la storia di questo club, il migliore al mondo. E quando sei il migliore, ci sono gelosie».

© Riproduzione Riservata.