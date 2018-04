Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (32^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, anticipi della 32^ giornata, in campo il 14 aprile. Attenzione al derby nerazzurro Atalanta-Inter.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna in campo dopo le emozioni che abbiamo vissuto in settimana per le coppe europee: il 14 e 15 aprile infatti il grande calcio italiano torna sotto ai riflettori per disputare la 32^ giornata. Il programma per questo turno è però ben particolare: già martedi infatti la Serie A tornerà in campo per disputare un turno infrasettimanale. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio che cosa ci propone il programma ufficiale per questa 32^ giornata di Serie A. Saranno infatti ben 4 gli anticipi che avranno luogo sabato 14 aprile: ad aprire i giochi la sfida alla Sardegna Arena tra Cagliari e Udinese, con le partite Chievo-Torino e Genoa-Crotone attese per le ore 18.00. A chiudere il programma del sabato ecco poi la partita tra Atalanta e Inter, il cui fischio d’inizio è stato fissato alle ore 20.45. Rimane comunque ben ricco il programma della domenica 15 aprile, con i restanti 6 match previsti e dove ovviamente spiccano il big match tra Milan e Napoli atteso alle ore 15.00 e il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, atteso invece alle ore 20.45. .

JUVENTUS SEMPRE AVANTI

Dando un occhio alla classifica della serie A in attesa di poter dare la parola al campo per gli anticipi della 32^ giornata di campionato, vediamo bene che la Juventus di Allegri continua a rimanere saldamente al vertice. Per la Vecchia signora ecco infatti la prima piazza con 81 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sul Napoli, secondo. Terzo gradino della classifica per la Lazio che però vanta gli stessi punti, 60, della Roma, avversaria diretta per le lotta Champions come pure in campo in questo turno della Serie A. Quinto e sesto posto quindi per le milanesi, con l’inter avanti con 59 punti e i rossoneri alle loro spalle con 52 punti. A chiudere la top ten anche la Fiorentina, in netto rilancio con 50 punti, l’Atalanta, la Sampdoria e il Torino, e questo fermo a quota 45 punti. Netto balzo indietro per raggiungere il Genoa, che pur essendo solo undicesimo, ha un distacco di ben 11 lunghezze dai granata: dietro i liguri ecco poi Bologna e Udinese, fermi a quota 35 e 33 punti, con il Sassuolo 14^. Verso il fondo della graduatoria vediamo poi Chievo e Cagliari che registrano i medesimi punti 29: anche Spal e Crotone hanno pari punti, appena 27 e registrano rispettivamente il 16^ e 17^ piazzamento. Fanalino di coda Verona con 25 punti e Benevento, fermo a 13.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Cagliari-Udinese

Ore 18.00 Chievo-Torino

Ore 18.00 Genoa-Crotone

Ore 20.45 Atalanta-Inter

CLASSIFICA 32^ GIORNATA

Juventus 81

Napoli 77

Roma 60

Lazio 60

Inter 59

Milan 52

Fiorentina 50

Sampdoria 48

Atalanta 48

Torino 45

Bologna 35

Genoa 35

Udinese 33

Sassuolo 30

Chievo 29

Cagliari 29

Spal 27

Crotone 27

Verona 25

Benevento 13

© Riproduzione Riservata.