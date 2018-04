Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (35^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta live score delle partite attese oggi 14 aprile 2018, nella 35^ giornata. Occhio al match testa coda tra Empoli e Pro Vercelli.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Risultati Serie B - LaPresse

Entriamo nel vivo della 35^ giornata della Serie B: dopo i gustosi anticipi del venerdi ecco che oggi 14 aprile la cadetteria torna in campo per completare un turno ben impegnativo. Il prossimo appuntamento del calendario dopo tutto è molto vicino: già lunedi infatti il secondo campionato italiano sarà di nuovo protagonista per un intenso turno infrasettimanale che metterà in palio punti davvero pesanti in ottica classifica. La fine della stagione regolare è sempre più vicina: il 12 maggio infatti sarà il giorno degli ultimi verdetti per la promozione come per la retrocessione e la caccia agli ultimi punti in palio è ben aperta. Tornando alla 35^ giornata della Serie B vediamo che il programma dei match previsti per sabato è ben ricco. saranno infatti ben 9 le partite previste e per tutti i campi il fischio d’inizio è sabato già fissato alle ore 15.00: si accenderanno quindi Brescia-Carpi, Empoli-Pro Vercelli, Entella-Avellino, Frosinone-Spezia, Novara-Ternana, Palermo-Cremonese, Perugia-Venezia, Pescara-Bari e Salernitana-Cesena. Nessun posticipo è quindi atteso per domenica: andiamo quindi a vedere meglio come si configura la classifica alla vigilia di questa intensa giornata dedicata alla cadetteria.

LA CLASSIFICA

Anche alla vigilia della 35^ giornata della Serie B e nonostante i due anticipi giocati nella giornata di ieri, vediamo bene che al vertice della classifica della Serie B risiede ancora l’Empoli. La squadra di Andreazzoli è infatti ben indirizzata verso la promozione nel primo campionato italiano e neppure il pari realizzato con lo Spezia (registrato in condizione ben critiche per la rosa azzurra) ne ha rallentato più di tanto il cammino. Il vantaggio del club toscano, che oggi se la vedrà con la Pro Vercelli, è ben ampio: sono infatti ben 9 le lunghezze alle spalle dell’Empoli su Palermo e Frosinone primo avversari alla vetta della graduatoria. Tolto il caso Empoli però vediamo che all’interno della top ten le distanze tra i vari club sono abbastanza sottili: i punti in palio oggi quindi potrebbero modificare non poco le cose in alto. Simile situazione anche in fondo alla classifica, intorno alla zona rossa della lista. Pro Vercelli e Ternana, pur avendo registrato ottimi risultati negli ultimi turni della Serie B rimangono sempre ai margini avendo circa la metà dei punti ora tenuti dall’Empoli.

RISULTATI 35^ GIORNATA

Ore 15.00 Brescia-Carpi

Ore 15.00 Empoli-Pro Vercelli

Ore 15.00 Entella-Avellino

Ore 15.00 Frosinone-Spezia

Ore 15.00 Novara-Ternana

Ore 15.00 Palermo-Cremonese

Ore 15.00 Perugia-Venezia

Ore 15.00 Pescara-Bari

Ore 15.00 Salernitana-Cesena

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 67

Palermo 58

Frosinone 58

Parma 56

Bari 54

Perugia 53

Venezia 50

Cittadella 50

Carpi 48

Sepzia 46

Foggia 46

Salernitana 42

Cremonese 41

Brescia 41

Novara 39

Avellino 39

Pescara 38

Cesena 37

Entella 36

Ascoli 36

Pro Vercelli 31

Ternana 30

