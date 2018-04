Salernitana Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Cesena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Scontro salvezza all'Arechi, i romagnoli sono dietro in classifica

14 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salernitana Cesena, Serie B 35^ giornata (Foto LaPresse)

Salernitana Cesena verrà diretta dal signor Marinelli; in programma alle ore 15:00 di sabato 14 aprile, è valida per la 35^ giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. E’ una partita che vale punti importanti per la salvezza e che, vista la situazione di classifica, può essere ancora più importante del semplice contesto di sfida singola. La Salernitana potrebbe archiviare la pratica con anticipo prendendosi una vittoria interna, mentre il Cesena ha la possibilità di riaprire tutto il discorso e andare a coinvolgere ancora più squadre nella corsa alla permanenza in Serie B, e alla possibilità di non dover giocare il playout per rimanere in categoria. Staremo allora a vedere, di certo l’occasione è più ghiotta per i campani che giocano in casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Cesena si potrà seguire in diretta tv soltanto sui canali del satellite a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 8, chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà comunque acquistare il singolo evento utilizzando il codice 414896. Da ricordare la possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; e il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette in tempo reale tutte le reti e le azioni salienti dai campi sui quali si gioca in contemporanea, con i tanti inviati che di volta in volta si passeranno la linea.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

Sono 42 i punti della Salernitana, 37 quelli del Cesena che in questo momento dovrebbe giocare il playout: va da sè allora che la vittoria per i campani significherebbe chiudere il discorso salvezza o quasi, ma per i romagnoli prendersi i tre punti all’Arechi vorrebbe dire dimezzare il distacco e portarsi a sole due lunghezze dai granata, rimandandoli a giocarsi concretamente la salvezza. La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei partite, riuscendo a prendersi punti importanti sulla strada verso l’obiettivo; ha perso solo una volta (a Empoli) in questa striscia temporale, ma i suoi problemi derivano da quanto era accaduto tra fine gennaio e fine febbraio con una serie di quattro sconfitte e un pareggio che avevano peggiorato la situazione. Il Cesena invece si è rimesso in corsa demolendo la Virtus Entella: un 3-0 interno che ha significato tornare a festeggiare una vittoria che mancava da oltre un mese, e che in casa non arrivava addirittura da più di due. La situazione di classifica rimane difficile, ma alcune prestazioni (anche quella contro il Perugia) hanno detto che i romagnoli sono vivi, e che potrebbero davvero riuscire a mettere a segno il colpo della salvezza immediata.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CESENA

La Salernitana si dispone in campo con il consueto 4-3-3, nel quale davanti a Radunovic agisce una linea con Tuia e Monaco centrali supportati da Casasola e Luigi Vitale che saranno i terzini. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Signorelli in qualità di playmaker; ai suoi lati imbarazzo della scelta per Stefano Colantuono, al momento favoriti Odjer e Minala ma attenzione a Matteo Ricci e Della Rocca, così come Zito che potrebbe accentrare la sua posizione. Davanti Palombi e Bocalon in ballottaggio per il ruolo di prima punta, con Sprocati che può tornare a sinistra e Di Roberto a contendere la maglia a Kiyine e Rosina a destra. Fabrizio Castori deve rinunciare agli squalificati Suagher e Perticone; nella difesa a quattro del Cesena allora ci saranno Donkor al centro e Fazzi che può scalare a destra, lasciando ad Eguelfi la corsia sinistra. Confermati Fulignati e Scognamiglio; centrocampo con Fedele e Schiavone centrali mentre sulle corsie agiranno Kupisz e Dalmonte; davanti ancora una volta dovrebbe esserci Laribi sulla trequarti, con Moncini ancora al posto dell’infortunato Jallow da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

La Salernitana parte nettamente favorita per la partita dello stadio Arechi: la quota sul segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,90 secondo l’agenzia di scommesse Snai, contro il 4,25 che invece accompagna il segno 2 per il successo esterno del Cesena. Potrete anche scommettere sull’eventualità del pareggio in questa sfida di Serie B: giocando il segno X con la Snai e indovinando la puntata, il vostro guadagno sarà di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.