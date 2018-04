Sassuolo Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Juventus Primavera: info streaming video e tv. I bianconeri, sempre più in crisi arrivano ospiti dei neroverdi, in grande rilancio in campo come nella classifica.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Sassuolo Juventus Primavera (LaPresse)

Sassuolo Juventus, diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti, è la partita in programma oggi 14 aprile al Giuseppe Ferrarini: fischio d’inizio atteso alle ore 13.00 per la 25^ giornata del campionato Primavera. Nella massima serie giovanile ecco quindi un ottimo scontro all’esatta metà della graduatoria: classifica alla mano vediamo ben che pur essendo ben 5 le lunghezze che separano i due club, alla ottava piazza vediamo i bianconeri con 34 punti e alla decima risiedono gli emiliani, che di punti però ne hanno appena 29. La sfida quindi si annuncia affatto certa, anche perché la squadra neroverde di Tufano approda allo stadio di casa con un ottimo stato di forma, mentre è sempre più crisi per i ragazzi dei Dal Canto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Sassuolo e Juventus Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Benché la sfida sia davvero importante, il tecnico neroverde dovrà optare per alcuni cambiamenti necessari nello stilare la probabile formazione emiliana. Il giudice sportivo infatti ha fermato per la 25^ giornata della campionato primavera il giovane Kolaj, che quindi dovrà rimanere sugli spalti. Nell’attacco del Sassuolo, una volta confermato il 4-3-3 come modulo di partenza vedremo quindi Raspadori titolari, con Mota e Vlero a completamento. Per la mediana poche le novità: Ghion potrebbe infatti giocarsi con Amadio un posto in cabina di regia, mentre dovrebbero essere Franchini e Frattesi a giocare come mezz’ali. Per quanto riguarda la difesa ecco che tra i pali non mancherà Satalino, con davanti a sé il duo Farabegoli e Rossini: toccherà a Celia e Joseph giocare da esterni.

Per la probabile formazione della Juventus Primavera il primo dubbio da risolere è quello del modulo: in stagione Dal Canto li ha provati praticamente tutti, dal primo 4-3-1-2 al 3-4-2-1, con il 3-5-2 e metà stagione infine il 4-4-2 utilizzato nel precedente turno del campionato primavera con il Milan. Visti i risultati discontinui va detto che la quadra del cerchio ancora manca in casa della Vecchia Signora: è però probabile che il tecnico dia nuova fiducia al 4-4-2 visto contro i rossoneri, per avere un secondo banco di prova per questa nuova scelta tattica. In ogni caso tra i pali vedremo Loria con di fronte a sé il duo centrale con Dalli Cerri e Serra, mentre toccherà a Vogliacco e Anzolin coprire le fasce esterne. Qualche ballottaggio aperto in mediana: se Fernandes e Muratore paiono confermati, sono Di Pardo e Portanova a rischiare il posto per Nicolussi e Morachioli. Per l’attacco Del Canto riconfermerà ovviamente Jakopovic, mentre al suo fianco Kulenovic e Montaperto si giocano la maglia.

