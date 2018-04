Tottenham Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Tottenham Manchester City: info streaming video e tv. Gli Spurs, in ottimo stato di forma, fronteggiano i citizens di Guardiola, di ritorno dai KO in Champions league.

14 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Tottenham Manchester City (LaPresse)

Tottenham-Manchester City, diretta dall’arbitro Jonathan Moss, è la partita in programma oggi 14 aprile a Wembley: fischio d’inizio atteso per le ore 20.45, nella 34^ giornata della Premier League. Sfida decisiva quella che attende i citizens e che arriva dopo il doppio KO con il Liverpool, che è costata al club la presenza alle prossime semifinali di Champions League e dopo la sconfitta nel derby con lo United. Vediamo bene quindi che per Guardiola e i suoi oggi vincere in casa degli Spurs è più che mai fondamentale: eppure l’impresa potrebbe anche mancare. La squadra di Pochettino torna infatti in casa vantando un importante stato di forma: è infatti dallo scorso 25 febbraio che il Tottenham non subisce una sconfitta almeno nel campionato nazionale inglese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Premier League tra Tottenham e Manchester City sarà visibile in diretta tv, in esclusiva su Sky: appuntamento quindi alle ore 20.45 al canale Sky Sport 3 HD. Diretta streaming video dell’incontro garantita a tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

In vista di questo delicato match contro la capolista City è assai probabile che Pochettino voglia dare di nuova fiducia agli 11 che si sono messi in luce in questo periodo. Segeundo quindi il 4-2-3-1 come modulo di partenza dovremmo vedere Lloris tra i pali con di fronte a se una difesa composta dalla coppia centrale Vertoghen e Sanchez: toccherà a Trippier e Davies occuparsi delle corsie più esterne. Per la mediana pare confermato solo Dembelè mentre Dier potrebbe giocarsi la maglia dal primo minuto con Wanyama: troveremo ancora Eriksen sulla trequarti in grande stato di grazia. Per quanto riguarda l’attacco ecco che Pochettino porrebbe schierare ancora Alli e Lamela all’esterno come fatto con il Chelsea: sarà uno tra Son e Harry Kane a fare da prima punta.

Per questa sfida di Premier League, nonostante gli ultimi esprimenti visti, Guardiola dovrebbe fare ritorno al classico 4-3-3 per la probabile formaizone di citizens, ben impegnati a difendere la prima posizione nella classifica del campionato. Ecco quindi che in campo oggi potremmo vedere Ederson tra i pali con di fronte se un reparto a 4 in difesa composti a Delph, Kompany, Otamendi e Danilo. Qualche ballottaggio aperto in mediana dove con Fernadinho in cabina di regia, sia Gundogan che Silva rischiano il posto a favore di De Bruyne e Foden. Per l’attacco ecco che Sergio Aguero dovrebbe tornare prima punta, con Sterling e Bernardo Silva a supporto nel tridente offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato fattore campo, classifica e stato di forma, vediamo bene che la partita tra Tottenham e Manchester City appare ben aperta e il pronostico davvero incerto. Curiosando nelle quotazioni dato dalla snai vediamo che nell’1x2 il successo degli Spurs è stato quotato a 2,50, con la vittoria dei citizens valutata a 2.70: pareggio fissato invece a 3.55.

