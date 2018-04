Video/ Milan-Torino Primavera (0-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia finale ritorno)

Video Milan-Torino Primavera (0-1): highlights e gol della partita valevole per il ritorno della finale di Coppa Italia, dopo 19 anni i granata tornano ad alzare il trofeo.

14 aprile 2018 Stefano Belli

Video Milan-Torino Primavera (0-1), LaPresse

Il Torino vince per l'ottava volta la Coppa Italia Primavera, i granata di Federico Coppitelli interrompono un digiuno che durava dal 1999 e dopo 19 anni tornano ad alzare il trofeo grazie al dopo successo in finale contro il Milan: dopo il 2 a 0 dell'andata, il Torino espugna anche il Meazza battendo a domicilio i rossoneri per 1 a 0 grazie alla rete di Borello che a otto minuti dal novantesimo condanna gli avversaria alla resa incondizionata, in precedenza i ragazzi di Alessandro Lupi avevano sfiorato a più riprese il gol con Tiago Dias che non ha saputo violare la porta di Coppola che quando è stato chiamato in causa ha sempre saputo fare buona guardia in mezzo ai pali, coadiuvato da una difesa impeccabile e trascinata da Fiordaliso e D'Alena che con una serie di chiusure decisive hanno salvato il risultato impedendo al Milan di rimettere tutto in discussione. Classico catenaccio e ripartenza in contropiede per la compagine di Coppitelli che dopo aver fatto sfogare gli avversari li ha poi puniti a ridosso del triplice fischio, negli ultimi minuti in panchina era già cominciata senza nemmeno aspettare il liberi tutti del direttore di gara che è poi arrivato allo scadere del 93'. Il Milan manca dunque l'appuntamento con la terza Coppa Italia, l'ultimo successo risale al 2010 quando i rossoneri si imposero sul Palermo grazie alle reti di Zigoni e Verdi, oggi protagonisti in Serie B e A rispettivamente con le maglie di Venezia e Bologna.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Giuseppe Borello, autore del gol decisivo, ai microfoni di Sportitalia: "Abbiamo meritato di alzare questa Coppa Italia, sia all'andata che al ritorno abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per vincerla, sono orgoglioso di giocare in una squadra così forte. Sono felicissimo, volevo portarmi a casa questo trofeo a tutti i costi, il gol è una grande soddisfazione ma la cosa più bella è vedere il Torino primeggiare. Voglio dedicare la vittoria ai miei parenti e a tutti quelli che mi hanno insegnato a non arrendermi mai e a non accontentarmi dei traguardi raggiunti finora".

Le dichiarazioni di Federico Coppitelli, allenatore del Torino Primavera: "Sono contentissimo, vincere in questa categoria non è per nulla facile. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno giocato 150 minuti perfetti, solamente nella prima mezz'ora di stasera hanno un po' sofferto le iniziative del Milan. Voglio sottolineare la prestazione superlativa di chi nel corso dell'annata ha giocato meno rispetto ai titolari ma quando è arrivato il momento di scendere in campo si è fatto trovare pronto. È bello vedere questi ragazzi che crescono giorno dopo giorno fino a debuttare in Serie A com'è capitato a Buongiorno".

Il commento di Alessandro Lupi, tecnico del Milan Primavera: "Il rammarico principale sta nel primo tempo della gara d'andata dove eravamo stati troppo rinunciatari. Oggi la prestazione dei ragazzi mi ha soddisfatto, peccato non essere riusciti a trovare subito il gol, probabilmente saremmo riusciti a ribaltarla. Sono stati gli episodi a fare la differenza, i granata sono stati bravi a difendersi e a punirci in contropiede. Ringrazio il pubblico che stasera è venuto al Meazza per sostenerci".

© Riproduzione Riservata.