Video/ Parma-Cittadella (0-0): highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata)

Video Parma-Cittadella (0-0): highlights e gol della partita di Serie B disputata al Tardini. L'anticipo della trentacinquesima giornata si è concluso con un pareggio a reti bianche.

14 aprile 2018 - agg. 14 aprile 2018, 13.57 Redazione

Video Parma-Cittadella (0-0), LaPresse

Per il Parma poteva essere un'occasione importante per salire almeno per una notte da solo al secondo posto in classifica e candidarsi ufficialmente alla promozione diretta in Serie A. Invece al Tardini nel secondo anticipo della 35^ giornata di Serie B 2017-18 arriva solamente un pareggio per la squadra di Roberto D'Aversa che dopo quattro vittorie di fila rallenta la corsa verso i vertici della classifica, rimanendo comunque in corsa per arrivare tra le prime due al termine della regular season. Il Cittadella, strappando un prezioso 0-0 in trasferta, mette fine alla crisi di risultati culminata con tre sconfitte consecutive, l'ultima pesantissima in casa della Ternana: la compagine di Venturato non ritrova la vittoria ma il punto le consente comunque di rimanere in zona play-off anche se da dietro sta arrivando il Foggia che ultimamente viaggia a vele spiegate. Per quanto riguarda la cronaca spicciola del match, le due squadre ovviamente non avevano alcuna intenzione di accontentarsi del pari e per tutti i novanta minuti hanno cercato di strappare i tre punti. Purtroppo per i ducali Paleari in mezzo ai pali era in giornata di grazia e grazie ai suoi interventi il Cittadella ha potuto mantenere la porta inviolata. Nulla da fare per Calaiò, Insigne e Di Gaudio che a più riprese hanno cercato la via del gol ma hanno dovuto lasciar perdere, il numero 20 del Parma non ha neanche portato a termine la partita per un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo e il posto a Baraye. Dall'altra parte gli ospiti non hanno creato molti pericoli dalle parti di Frattali che si è comunque opposto ai tentativi di Schenetti e Bartolomei mentre Strizzolo non ha saputo cogliere l'attimo quando si è ritrovato il pallone tra i piedi all'altezza del dischetto del rigore, graziando così l'estremo difensore dei crociati. Tutto sommato il pareggio ci può stare anche se indubbiamente il Parma ha avuto più occasioni rispetto al Cittadella. Nel prossimo turno infrasettimanale gli emiliani affronteranno l'Ascoli mentre i veneti ospiteranno il Parma.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Lucarelli, difensore e capitano del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace non aver vinto, avevamo una grande occasione per salire momentaneamente al secondo posto, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. E anzi dobbiamo tirare un sospiro di sollievo per aver strappato il pareggio, queste partite quando non le sblocchi poi rischiano di finire male. Abbiamo trovato un bel filotto che ci ha consentito di tornare in corsa per la promozione diretta, peccato aver interrotto la striscia di vittorie consecutive ma rimarremo in corsa fino alla fine".

Il commento di Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ai microfoni di Sky Sport: "L'atteggiamento e la capacità di stare in gioco è stata quella delle grandi squadre, nel primo tempo abbiamo giocato meglio creando qualche occasione che potevamo sfruttare meglio negli ultimi 15 metri. Il Parma è una squadra importante con tanti giocatori di qualità in grado di metterti in difficoltà in ogni situazione, cercare i tre punti in casa loro è una grande dimostrazione di personalità. Martedì ci aspetta una partita durissima ma noi ci proveremo, è nel nostro DNA non tirarci mai indietro e compattarci di fronte alle difficoltà".

Le parole di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, nel dopo-gara: "Ai ragazzi ho detto di fare quello che avevamo provato in allenamento questa settimana, anche se non è stato facile affrontare una squadra chiusa e organizzata come il Cittadella che ci ha dato parecchio filo da torcere. Tuttavia ritengo che il migliore in campo sia stato Paleari, le sue parate ci hanno negato i tre punti, da parte nostra potevamo sfruttare meglio le tante occasioni create nei novanta minuti, un vero peccato che il risultato non abbia premiato la nostra prestazione, se continueremo a giocare così credo che sarà solo questione di tempo prima di raccogliere quanto seminato".

