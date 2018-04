Akragas-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Catania, LaPresse

Akragas-Catania, diretta dal signor Paterna di Teramo, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Un appuntamento da non sbagliare per nessun motivo per il Catania, che si trova però a dover vivere grandi rimpianti per quanto sprecato nell'ultima giornata disputata in campionato. Gli etnei si sono infatti fatti beffare in casa da una coriacea Juve Stabia che non ha permesso alla squadra di Cristiano Lucarelli di ottenere una vittoria vitale per sperare di strappare il primo posto al Lecce, che con una partita disputata in più è salito di nuovo a quattro punti di vantaggio, tornando padrone del proprio destino per la promozione diretta in questo finale di campionato. Akragas che invece sta vivendo questa parte finale della stagione come un'inevitabile marcia verso la Serie D, nella speranza di potersi almeno iscrivere al campionato nella prossima stagione, risolvendo i problemi societari. L'ultima sconfitta contro l'Andria non ha cambiato il quadro per una squadra che non è riuscita neppure ad arrivare in quota play out, restando all'ultimo posto staccata e costretta dunque alla retrocessione diretta. Catania invece in serie positiva da sette giornate con quattro vittorie e tre pareggi alle spalle che potrebbero però non bastare per il salto diretto in Serie D.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS CATANIA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio De Simone di Siracusa, dove l'Akragas disputa gli impegni interni di questa stagione. I padroni di casa schiereranno Lo Monaco in porta, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Danese, Mileto e Ioio. A centrocampo per vie centrali al fianco dello sloveno Zibert si muoveranno Navas e Caternicchia, mentre Saitta sarà l'esterno di fascia destra e Pastore si muoverà invece da laterale mancino. In attacco, confermato il guineano Camara al fianco di Moreo. Risponderà il Catania con Pisseri in porta, Blondett schierato in posizione di terzino destro e Marchese schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Aya e il croato Bodgan saranno i centrali di difesa. A centrocampo, spazio per Biagianti, Mazzarani e Lodi dal primo minuto, mentre il gambiano Menneh e lo sloveno Barisic saranno gli esterni nel tridente offensivo guidato da Curiale come punta centrale.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico tra il 3-5-2 dell'Akragas allenato da Vullo ed il 4-3-3 schierato nel Catania da Cristiano Lucarelli. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Massimino è terminato con un due a zero in favore degli etnei, gol decisivi di Di Grazia e Curiale entrambi in apertura di ripresa. Ad Agrigento in questa stagione il Catania ha vinto lo scorso 29 agosto con un sei a zero in Coppa, ma l'Akragas si è invece imposto nell'ultimo precedente casalingo di campionato. Due a uno in rimonta il 12 febbraio del 2017, al vantaggio rossoazzurro di Mazzarani risposero gli agrigentini nel secondo tempo con le reti di Pezzella e Salvemini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 13.00 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 5.75 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 1.19 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

