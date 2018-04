Alessandria-Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria-Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Alessandria-Piacenza, LaPresse

Alessandria-Piacenza, diretta dal signor De Tullio di Bari, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei posticipi del programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A.

Cinque punti separano le due formazioni nel girone A del campionato di Serie C. Un vero e proprio scontro in zona play off, ma per i grigi c'è da difendere un'imbattibilità che dura ormai da cinque mesi, anche se i tanti pareggi hanno un po' complicato la rincorsa al quarto posto, con Carrarese e Viterbese che al momento sembrano essere un passo in avanti per piazzarsi alle spalle del terzetto di testa tutto toscano. L'Alessandria ha pareggiato a Viterbo nell'ultimo turno di campionato, terza 'X' consecutiva per i piemontesi, mentre il Piacenza ha raccolto un punto nello scontro con la Pistoiese, ma mantiene all'ottavo posto due punti di vantaggio sulla coppia delle decime e tre punti sul Giana Erminio undicesimo. Dati importanti per formazioni che dovranno cercare di alzare i ritmi per blindare la qualificazione alla post season, sulla quale soprattutto l'Alessandria punta per cancellare la doppia beffa della scorsa stagione nella corsa alla promozione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PIACENZA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I piemontesi padroni di casa schiereranno il romeno Alin Pop a difesa della porta, il croato Celjak esterno di fascia destra e il suo connazionale Lovric centrale di difesa al fianco di Sciacca, mentre Barlocco sarà il laterale sinistro della retroguardia. Gatto, Ranieri e Russini formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre nel tridente offensivo dei grigi partiranno dal primo minuto Fischnaller, Chinellato e il francese Ahmed-Kadi. Risponderà il Piacenza con Fumagalli tra i pali, Castellana schierare in posizione di terzino destro e Di Cecco schierato in posizione di terzino sinistro (in sostituzione di Masciangelo, squalificato poiché espulso nell'ultimo match interno contro la Pistoiese), mentre Silva e Pergreffi saranno i centrali di difesa. I tre di centrocampo saranno Corradi, Della Latta e Segre, mentre nel tridente offensivo saranno schierati Di Molfetta, Pesenti e Corazza, protagonista contro la Pistoiese nonostante la doppietta realizzata.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari scelti nel confronto tattico tra i due allenatori, col 4-3-3 schierato sia dal tecnico dell'Alessandria, Marcolini, sia dall'allenatore del Piacenza, Franzini. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Garilli di Piacenza è terminato in questa stagione tre a due per gli emiliani, sotto di due reti per un autogol di Morosini e un gol di Gonzalez, ma poi capaci di ribaltare la partita con una doppietta di Corazza e una rete di Romero. L'Alessandria si è imposta invece nell'ultimo precedente disputato tra i due club allo stadio Moccagatta, vittoria di misura con il punteggio di uno a zero il 5 febbraio 2017, rete decisiva messa a segno da Bocalon a metà ripresa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 1.90 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 4.00 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.65 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.