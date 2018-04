Bisceglie-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.

15 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Reggina, LaPresse

Bisceglie-Reggina, diretta dal signor De Remigis di Teramo, domenica 15 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Con il ko di Monopoli sono salite a sette le partite senza vittoria per il Bisceglie in campionato. Una discesa che è iniziata quando la squadra si è sentita ormai sicura della salvezza diretta senza passare dai play out, e probabilmente non sufficientemente stimolata dalla prospettiva dei play off, considerando la Serie B non un traguardo nei piani di una società che solo in questa stagione è tornata a riassaporare il professionismo dopo circa vent'anni. In classifica il Bisceglie ha ora sei punti di vantaggio sulla Paganese in zona play out e cinque su una Reggina che dunque non ha ancora scacciato l'incubo di doversi cimentare con gli spareggi salvezza, play out unico nel girone C vista la retrocessione diretta dell'Akragas, da affrontare ormai quasi sicuramente contro il Fondi. Gli amaranto nell'ultima sfida disputata hanno provato a dare tutto contro la capolista Lecce, ma è apparso troppo ampio il divario con la prima della classe ed ora servirà cambiare la tendenza dei risultati, per non rischiare di farsi davvero risucchiare in uno spareggio salvezza dall'esito imprevedibile.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà possibile seguire in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, seguire la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE REGGINA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. I padroni di casa pugliesi schiereranno Vassallo tra i pali e una difesa a tre con Petta, Delvino e il bosniaco Markic schierati dal primo minuto. L'esterno laterale di fascia destra sarà Russo e sul lato opposto del campo si muoverà il brasiliano Dentello Azzi, con il montenegrino Toskic, Risolo e il francese Giron centrali sulla linea mediana. In attacco, tandem composto da D'Ursi e da Montinaro. Risponderà la Reggina con Cucchietti in porta e Gatti, Laezza e Ferrani titolari nella difesa a tre. Sulla fascia destra si muoverà il montenegrino Hadziosmanovic, mentre Armeno sarà l'esterno laterale di sinistra. A centrocampo, La Camera, Giuffrida e il brasiliano Mezavilla saranno i centrali. In attacco, spazio a Bianchimano al fianco di Tulissi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I due allenatori, Gianfranco Mancini per il Bisceglie e Agenore Maurizi per quanto riguarda la Reggina, schiereranno tatticamente le due squadre rispettivamente con il 3-5-2, stessa scelta di modulo per entrambi i tecnici. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, le due formazioni hanno chiuso in parità senza reti il loro confronto. Reggina e Bisceglie si erano incontrate in precedenza otto volte in campionato tra il 1960 e il 1964, con cinque vittorie amaranto, due pareggi e un solo successo pugliese, nel campionato di Serie C 1961/62: i nerazzurri si imposero vincendo uno a zero con un gol di Oreste.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro, la vittoria della formazione di casa viene quotata 2.40 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre l'affermazione esterna viene quotata 2.88 da Bet365. Per le quote dei gol realizzati in tutto nei novanta minuti, under 2.5 e over 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.29 e 1.60 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.