Blandamura vs Murata/ Boxe info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Mondiale pesi medi WBA)

Diretta Blandamura vs Murata boxe info streaming video e tv: orario e risultato live del match con in palio il Mondiale pesi medi WBA a Yokohama (oggi 15 aprile)

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Blandamura vs Murata (LaPresse - repertorio)

Emanuele Blandamura e Ryota Murata si affrontano oggi, domenica 15 aprile, in un match di grande boxe che metterà in palio il Mondiale WBA dei pesi medi: l’appuntamento sarà sul ring di Yokohama (Giappone), indicativamente attorno alle ore 13.00 italiane. Una sfida che potrebbe valere l’intera carriera per il 38enne Emanuele Blandamura: in palio un titolo iridato, in casa del campione del Mondo in carica che fu già oro olimpico da dilettante a Londra 2012 prima di passare professionista, di fronte ai 17000 spettatori della Yokohama Arena che inevitabilmente tiferanno quasi esclusivamente per il nipponico, Lele proverà l’impresa per riportare in Italia il titolo iridato ed entrare di diritto nella leggenda della mostra boxe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BLANDAMURA VS MURATA

Il match tra Emanuele Blandamura e Ryota Murata sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky riservata agli abbonati alla televisione satellitare; di conseguenza, per loro sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Il collegamento televisivo avrà inizio alle ore 12.45 e si protrarrà fino alle ore 15.00, per garantire una copertura completa di questo incontro così importante.

BLANDAMURA VS MURATA: I DUE CONTENDENTI

Il match Blandamura vs Murata metterà di fronte due pugili dalla storia molto diversa: il nipponico, 32 anni, è un campione assoluto, molto amato nel Paese del Sol Levante come è anche giusto che sia per chi è stato capace di vincere l’oro olimpico a coronamento della carriera da dilettante, per poi diventare professionista e conquistare nel 2017 il titolo di campione del Mondo per la soglia WBA. Insomma, senza ombra di dubbio uno dei pesi medi di maggiore spicco di questa epoca. Blandamura però si è conquistato il diritto di combattere su un palcoscenico e per un titolo così prestigiosi grazie ad una lunga e buona carriera: professionista dal 2007, ha disputato 29 incontri con un record di 27 vittorie (cinque per ko) e due sconfitte. L’apice della carriera dell’allievo di Eugenio Agnuzzi è stato nel dicembre 2016 quando ha sconfitto Matteo Signani nel match che assegnava il titolo continentale, difeso poi l’estate successiva contro Alessandro Goddi. Nel passato di Blandamura vanno ricordati anche il titolo WBC del Mediterraneo nel 2011 contro Manuel Ernesti e il titolo silver internazionale WBC contro Luca Tassi nel 2012 ma soprattutto il titolo dell’Unione Europea strappato a Marco Nader nel 2014. Alto 178cm per un peso di 73kg, Blandamura è considerato un pugile caparbio, meticoloso e attento, che sa leggere bene l’avversario, dotato di un’ottima guardia.

