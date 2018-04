Bologna Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Dall'Ara gli scaligeri continuano a credere nella possibilità di salvarsi

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Verona, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Verona, partita che sarà diretta dal signor Rosario Abisso, va in scena alle ore 15:00 di domenica 15 aprile ed è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Tecnicamente i padroni di casa sarebbero fuori dalla corsa salvezza: entrano in questa giornata con un vantaggio di 8 lunghezze sul terzultimo posto, un margine di tutto rispetto ma che potrebbe ancora creare qualche problema. Una delle squadre che sta tentando la grande rimonta è proprio il Verona: gli scaligeri sono reduci dalla vittoria sul Cagliari e sono tornati a crederci, perchè adesso sono arrivati davvero ad una sola vittoria dal mettersi fuori dalle ultime tre della classifica. Dunque ci aspetta una sfida davvero molto interessante e delicata tra queste due realtà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Verona si potrà seguire in diretta tv soltanto sui canali del satellite a pagamento: l’appuntamento nello specifico è su Sky Calcio 2, chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà comunque acquistare il singolo evento utilizzando il codice 414259. Da ricordare la possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; e il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale tutte le reti e le azioni salienti dai campi sui quali si gioca in contemporanea, con i tanti inviati che di volta in volta si passeranno la linea.

I RISULTATI PRECEDENTI

Il Bologna si era ampiamente messo in salvo già nel 2017, poi come era accaduto anche negli scorsi campionati non è riuscito a tenere il livello: ha vinto soltanto due delle ultime 10 partite perdendone ben sei, soprattutto non festeggia un successo esterno da fine dicembre quando aveva vinto, guarda caso, al Bentegodi (ma contro il Chievo). Come abbiamo detto i felsinei non dovrebbero rischiare più di tanto, anche perchè danno la sensazione di poter tornare a fare risultati; però nel girone di ritorno hanno perso contro Spal e Crotone - con gli squali avevano perso anche all’andata. Il Verona dal canto suo ha vinto tre partite delle ultime sei; è riuscito se non altro a rimettersi in corsa con questi successi e sfruttando il rallentamento di chi sta davanti, ma chiaramente deve ancora migliorare. Il dato curioso? Nelle ultime 12 partite gli scaligeri hanno sempre vinto quando hanno segnato almeno un gol - ultima sconfitta, 1-3 interno contro la Juventus - e non pareggiano da metà dicembre, cioè da 15 gare consecutive (5 vittorie e 10 ko).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Insieme a Giancarlo Gonzalez, ai box per il Bologna c’è l’ex Donsah che dunque sarà sostituito in mezzo al campo da Dzemaili, che potrebbe tornare titolare. Insieme a lui come sempre vanno verso una maglia Andrea Poli e Pulgar, mentre a prendere il posto del centrale costaricano ci sarà De Maio, in coppia con Helander. Sulle fasce, Torosodis e Ibrahima Mbaye in ballottaggio con Masina sicuro del posto a sinistra; davanti si rivede finalmente Destro, ma l’attaccante marchigiano dovrebbe partire dalla panchina con Palacio che sarà la prima punta, con Verdi e Federico Di Francesco ai lati. Verona invece schierato con il 4-4-2: conferma per Cerci che potrebbe giocare davanti al fianco di Aarons, e dunque sulle fasce andrebbero Romulo e Fares secondo un modulo più accorto ma comunque votato alla spinta. In mezzo al campo sarà importante il lavoro del jolly Valoti e di Fossati che dovrà dare qualità; Alex Ferrari - un ex della partita - e Souprayen saranno i terzini, con Bianchetti e Vukovic che verranno schierati da centrali a protezione del portiere Nicolas, che rientra dalla squalifica.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha quotato questa partita, il favore del pronostico deve andare al Bologna: la quota per il segno 1, che identifica la vittoria dei felsinei, vale infatti 1,60 contro il valore di 5,75 che è stato assegnato al successo esterno del Verona, per il quale dovrete giocare il segno 2. Nell’eventualità del pareggio il segno su cui puntare è la X e, se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sulla sfida dello stadio Dall’Ara sarebbe di 3,85 volte la cifra che avrete deciso di investire.

